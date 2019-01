Straßengang tanzt zu Mozart

Hellauf begeistert sind die rund 500 Besucher von der Tanz-Show „Breakin‘ Mozart“ gewesen. Die fränkische Truppe DDC gastierte am Donnerstagabend im Konzerthaus und sorgte für ein spannendes Crossover-Erlebnis aus Akrobatik, Tanz, Gesang und einer Prise Erotik.

Das Salzburger Wunderkind „Wolferl“ Mozart wurde aus dem 18. Jahrhundert in die Gegenwart katapultiert. Mitten hinein in die Rivalitäten einer New Yorker Straßengang. So beginnt der rote Faden, der durch die 17 Szenen des zweistündigen Programms führt. 17 mozärtliche Kompositionen erklingen – mal als Playback in original- oder Hip-Hop-Version, dann wieder von der Pianistin Eiko Okuno-Jürgensen am Steinway-Flügel gespielt. Die Dancefloor Destruction Crew, kurz DDC, aus Schweinfurt stellt die „Clique“ dar, in der es mächtig Zoff gibt. Zwei Männer lieben dieselbe Frau, sie kann sich nicht entscheiden. In diese brisante Situation platzt der zeitreisende Mozart, dargestellt von Krzysztof Malicki. Er versucht, den Tänzern Menuett-Schritte beizubringen, gibt aber bald auf und lernt lieber die Finessen des B-Boying.

Auch ein Trossinger ist dabei

Aus einem kleinen Ort im Bundesstaat Massachusetts ist die Koloratursopranistin Darlene Ann Dobisch zu der Truppe gestoßen und lässt die Kerle tanzen wie Marionetten. Besonders Toyboy Raphi Götz hat es ihr angetan und sie nimmt ihn kräftig zur Brust, während sie „Oh, zittre nicht, mein lieber Sohn“, die Arie der Königin der Nacht aus der „Zauberflöte“ schmettert.

Mozart, dessen Perücke etwas unter der wilden Tanzerei gelitten hat, versucht sich zu Don Giovannis „Reich mir die Hand, mein Leben“, als Paartherapeut. Mit rhythmischer Sportgymnastik (Kira Lefebre erweist sich als Künstlerin am Band, Milana Braun verblüfft mit überdehntem Spagat), atemberaubenden Break-Dance-Elementen sowie tänzerischen Wurf- und Hebe-Figuren geht die lockere Geschichte weiter. Besonders Werke wie „Ah, vous diraj-je, maman“, KV 265, und das „Rondo alla turca“, KV 331 lassen sich bestens mit modernem Tanz verquicken.

Als Mozart gar nicht mehr weiß, wie er die Streitigkeiten der jungen Wilden beilegen kann, greift er zur Wasserpfeife – mit durchschlagendem Erfolg. Die Tänzer überbieten sich gegenseitig beim Robot-Dance, bei Footworks und Freezes. Das Publikum jubelt und spendet immer wieder Zwischenapplaus. Lautstark wird zuletzt eine Zugabe gefordert – DDC lässt sich nicht lange bitten.

Als Sondergast wird dann der neunjährliche Breakdancer Max Zumkeller aus Trossingen auf die Bühne gebeten. Besonders mit seinem „Baby-Freeze“, einer komplizierten Pose, erweist sich der Rosenschüler als ernstzunehmender Nachwuchs-Tänzer. Nicht nur die Zuschauer, auch die Profis von DDC applaudieren ihm kräftig.