Straßen sind wegen des Umzugs gesperrt

Am Sonntag, 13. Januar, werden wegen des großen Fasnetsumzugs der Sonnen-Hänsele von 10 bis 18 Uhr folgende Vollsperrungen eingerichtet: Voll gesperrt sein werden die Straßen im Aufstellungsbereich – Achauer-, Eich-, Schnutten- und Wilhelmstraße – sowie die der Umzugsstrecke: Ernst-Haller-Straße, Cluser Straße, Hans-Lenz-Straße, Hauptstraße, Bahnhofsstraße, Tuninger Straße und Stadionstraße.

In diesen Straßen und zur Freihaltung der Rettungswege werden Halteverbote aufgestellt. Weitere Halteverbote werden zur Lenkung des Umleitungs- und Linienbusverkehrs eingerichtet. Vom Linienbusverkehr werden die Haltestellen im Stadtgebiet, insbesondere auch der Stadtbahnhof, ganztägig nicht angefahren. Es werden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet: Für die Linien 51 und 52 in der Achauerstraße, Nähe Einmündung Ernst-Haller-Straße und für die Linie 22 in der Bismarckstraße, Nähe Kreisverkehr. An den Haltestellen, die nicht angefahren werden können, werden entsprechende Hinweise angebracht.