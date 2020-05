Straße zwischen Trossingen und Aixheim gesperrt

Ab sofort bis voraussichtlich zum 3. Juli wird im Auftrag des Landkreises Tuttlingen die Kreisstraße 5911 zwischen Trossingen und Aixheim auf eine Länge von 3500 Meter saniert. Die Arbeiten beginnen etwa am Gebäude Aixheimer Straße 10 in Trossingen und enden 400 Meter vor dem Ortseingang Aixheim, so eine Pressemitteilung. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich. Die Umleitung des Verkehrs wird über Aldingen eingerichtet.

Die Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen Nordfeld und Rennplatz und dem Waldkindergarten sei von Trossingen aus ausnahmsweise über den parallelen Radweg möglich, wobei hier ein Einbahnsystem eingerichtet werde, um Begegnungsverkehr zu vermeiden. Die Anwohner der Aussiedlerhöfe Heidenbühl in Aixheim erhalten eine Zufahrtsmöglichkeit von Aixheim her. Die Bundesakademie in Trossingen ist während der Sperrung nur über die Talhauser Straße erreichbar. Die Haltestellen Königsberger Straße, Beethovenstraße und Deibhalde in Trossingen entfallen während der Sperrung, so die Mitteilung.