Straße singt gegen die Krise an

„Freude schöner Götterfunken“ - dieses und viele weitere Lieder ertönen jeden Sonntag pünktlich um 18 Uhr in der Trossinger Friedrich-Silcher-Straße. Die Anwohner dieser Straße wollen in der Corona-Zeit ein Zeichen gegen Vereinsamung setzen und den Zusammenhalt der Bewohner stärken. Trotz regnerischen Wetters versammelten sich auch am vergangenen Sonntag 20 bis 30 Personen und musizierten ausdauernd und mit Freude viele Lieder.

Als im März mit vielen weiteren Restriktionen das Verbot verkündet wurde, in Musikkapellen, Chören und anderen musikalischen Gruppen gemeinsam zu proben, wurden alle Musiker in ganz Deutschland dazu aufgerufen, sich am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr am offenen Fenster oder auf dem Balkon zu positionieren und mit Ludwig van Beethovens Vertonung der „Ode an die Freude“, die als Europahymne einem breiten Publikum bekannt ist und auf dem gleichnamigen Gedicht von Friedrich Schiller basiert, gegen die Einsamkeit anzuspielen. Nachbarn, Familienmitglieder und Mitbewohner sollten in diesen außergewöhnlichen Zeiten in den Genuss kommen, Musik zu hören, ohne das Haus zu verlassen, und die Musiker konnten, wenn andere Sänger und Instrumentalisten in der Nähe waren, endlich wieder das beglückende Gefühl des gemeinsamen Musizierens erleben.

An dieser einzigartigen deutschlandweiten Aktion war auch der in der Silcher-Straße wohnende Jürgen Haller beteiligt, der normalerweise als Trompeter den örtlichen Posaunenchor in Trossingen unterstützt.

Der große Erfolg dieses Musizierens für andere Menschen aus dem Fenster oder vom Balkon führte dazu, dass das Spielen und Singen der „Ode an die Freude“ am nächsten Sonntag wiederholt wurde - verpassen konnte man die besondere Veranstaltung wohl kaum, denn in der Zeitung wie auch in den sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Ankündigungen und Noten für das Stück, sodass sich niemand herausreden konnte, nicht mitzumachen.

Nach dem zweimaligen sonntäglichen Vortrag schien die Aktion wieder beendet zu sein - aber nicht in der Friedrich-Silcher-Straße. Mehr und mehr Menschen schlossen sich dem Aufruf Hallers, das wöchentliche Spiel am Sonntag um 18 Uhr fortzusetzen, an; und so trafen sich auch vergangenes Wochenende wieder viele Anwohner der nach einem Komponisten benannten Straße mit gebührendem Sicherheitsabstand, um mit der Begleitung durch ein Bläser-Trio zahlreiche Lieder zu singen, darunter getragene wie auch unterhaltsame wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, wobei besonders letztere sichtlich eine fröhliche Stimmung unter den Sängern verbreiteten.

Während der ersten Male sei die Polizei häufig in der Straße vorgefahren, um die Einhaltung der Abstandspflicht zu kontrollieren, erzählt Sängerin und Anwohnerin Claudia Mauch; doch mittlerweile habe sich die Lage entspannt und noch diesen Monat kann die vielköpfige Gruppe ein Jubiläum feiern: zum zehnten Mal werden sich die sing- und musizierfreudigen Anwohner treffen und zu ihrer eigenen Freude und der der umliegenden Straßen Gesangsstücke vortragen.

Die Reihenfolge ist immer ähnlich: Am Anfang steht Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“, es folgen feierliche und getragene Choräle und dann Stücke des Komponisten Friedrich Silcher, der den Anwohnern natürlich ein Begriff ist. Den Abschluss der Musizierstunde bilden unterhaltsame Lieder wie „Auf de schwäbsche Eisebahne“ - regelrechte „volkstümliche Ohrwürmer“, wie eine Anwohnerin treffend bemerkt.

Zu Anfang sei jeder in seinem Garten gestanden und man habe überwiegend ruhige Choräle gesungen, doch nach und nach trauten sich die Sänger auf den Gehweg vor dem Haus, während die drei (normalerweise stolze sechs) Bläser aus einem Carport heraus musizierten, und es wurden auf Wunsch der Singenden auch lustige Lieder mit ins Repertoire aufgenommen.

Während des Singens besserte sich allmählich das Wetter, als wenn die Sonne durch die schöne Musik zu ein paar Strahlen bewegt worden sei; die Regenschirme wurden zusammengefaltet, und selbst ein Vogel stimmte ein. Die freudigen Gesichter unter den Regenschirmen wurden mit fortschreitendem Programm noch fröhlicher und bei beliebten Stücken wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ wippten die Knie, und von einem Balkon wurde begeistert im Rhythmus mitgeklatscht.

Besonders in der Anfangszeit der Krise mit ihren strengen Beschränkungen sei der feste Termin jeden Sonntag ein Anker in diesen unsicheren Zeiten und wertvoller Treffpunkt gewesen, um miteinander in Kontakt zu treten, und vor allem zu bleiben. „Man sieht sich mal wieder“ - für Renate Zumkeller ist der regelmäßige Austausch zwischen den Nachbarn, der sich durch das Musizieren ergibt, einer der Gründe für den Erfolg und regen Zuspruch der besonderen Aktion.

Zufällig vorbeikommende Spaziergänger, ein Mann und ein Kind auf dem Fahrrad - alle bleiben sie stehen, horchen, sehen zu, und manche beginnen auch gleich, mitzusingen. „Ach, das finde ich jetzt toll“, freut sich eine Frau, die von dem Musizieren der Friedrich-Silcher-Straße bisher noch nicht gehört hatte und begeistert in den Gesang einstimmt. „Auf de schwäbsche Eisebahne“ erklingt das Lied aus vielen Mündern.

Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise sei die Straße eine gute Gemeinschaft gewesen, die immer zusammenhalte, doch durch diese Aktion seien alle Bewohner noch näher zusammengewachsen und bilden laut Claudia Mauch nun „eine große Familie“.

Das wolle man feiern: Nach der Corona-Zeit plane man ein großes Straßenfest - „und dann gibt's den Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Wie lange die Situation noch andauert, wisse niemand, doch die enthusiastischen Musiker der Friedrich-Silcher-Straße haben sich auch dafür schon etwas ausgedacht: „Dann spielen wir eben Weihnachtslieder.“