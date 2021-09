Gedenken an Nazi-Opfer: Trossingen verlegt Stolpersteine

Stolpersteine gibt es in bislang 1800 Städten und Gemeinden in ganz Europa und Russland, vorwiegend in Deutschland. Sie gelten als größtes dezentrales Denkmal der Welt und sollen an Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert wurden und meist dem Holocaust zum Opfer fielen. Die Steine, die auf der Oberseite kleine Messingplatten mit den Namen der Opfer tragen, werden in der Regeln vor deren einstigen Wohnungen im Straßen- oder Gehwegpflaster verlegt.

Die ersten Stolpersteine in Tuttlingen wurden am 24. Mai 2016 verlegt. In Villingen-Schwenningen stimmte der Gemeinderat dem Projekt Anfang 2020 zu. (sz)