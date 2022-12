Schüler sitzen in der Kälte: Temperaturen in Trossinger Gebäuden fallen rapide ab

Am Montag, 12. Dezember, gab es einen technischen Defekt von dem zunächst nur Rathaus und Löhrschule betroffen waren. „Wir haben es abends in der Gemeinderatssitzung bereits gemerkt“, berichtet Sabine Felker, Pressesprecherin der Stadt Trossingen.Mit 16,5 Grad Celsius sei es kälter gewesen als die vorgesehenen 19 Grad. Am Dienstag sanken die Temperaturen dann auf den Tiefstand: „Da haben wir 13,1 Grad gemessen.“ Und auch im Bereich Hohner-Areal, Löhrschule, Rosenschule, Friedensschule und Rathaus blieben die Heizkörper kalt.

Was war da los?

„Es waren genau genommen zwei Störungen“, erklärt Hans Bauer von den Trossinger Stadtwerken. Am Montag ging ein Wärmetauscher kaputt, der von den Mitarbeitern der Stadtwerke schnell ausgetauscht werden konnte. Am Dienstag kam es laut Bauer dann zu einer Störung in der Wärmeerzeugung. Gegen 7.30 Uhr ging ein Kessel in der Heizzentrale vom Netz, der kurz drauf wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Am Montag war es schon recht frisch, am Dienstag dann am kältesten Steffen Finsterle

Um 9.30 Uhr dann nochmal das Gleiche: Gleich drei Kessel gingen vom Netz. Auch diese konnten wieder angeschlossen werden. Insgesamt haben die Stadtwerke vier Kessel und zwei Blockheizkraftwerke zu Verfügung – ein großer Teil der Wärmeerzeugung war also vorübergehend nicht in Betrieb. „Die Wärme baut natürlich schnell ab, gerade wenn es draußen so kalt ist“, gibt Bauer zu Bedenken.

Gesamtes Netz war betroffen

Dennoch dürften viele Trossinger Bürger von den Problemen im Wärmenetz kaum etwas mitbekommen haben. Obwohl das ganze Netz betroffen war, hat vielerorts die vorhandene Vorlauftemperatur gereicht, damit die Gebäude nicht auskühlen. „Wir haben nur zwei Anrufe von Bürgern bekommen“, berichtet Bauer. Anders war es im Bereich Hohner-Areal, Löhrschule, Rosenschule, Friedensschule und Rathaus, die am Ende des Netzes liegen. Hier fiel die Temperatur kurzzeitig ab.

„Wir dachten zunächst, die Schwankungen kommen von der generellen Temperaturabsenkung“, berichtet Steffen Finsterle, Rektor der Löhrschule. „Am Montag war es schon recht frisch, am Dienstag dann am kältesten“, sagt er. In einem Klassenzimmer – der Raum hat zwei Außenwände – misst er gerade einmal 13,7 Grad, in den anderen Räumen schwankt die Temperatur zwischen 15 und 16 Grad.

Schüler mit Jacken im Unterricht

Die Lösung: Die Schüler lassen ihre Jacken an. In dem besonders kalten Zimmer findet kein Unterricht statt, die Klasse ist in einen etwas wärmeren Raum umgezogen. Mittlerweile sitzen die Schüler aber nicht mehr in der Kälte, am Mittwochmorgen sind die Heizkörper laut Finsterle wieder warm. „Es dauert natürlich, bis es sich wieder aufheizt, aber es ist schon deutlich wärmer“, so der Schulleiter. Und auch die Stadtverwaltung Trossingen kann wieder heizen. „Heute haben wir wieder 19 Grad“, sagt Pressesprecherin Felker.

Solche Störungen im Netz sind laut Angaben des Stadtwerke-Chefs Bauer eine Seltenheit. Für den Fall, dass es doch zu einer Störung wie zu Wochenbeginn kommt, können die Stadtwerke auf ein dreiköpfiges Bereitschaftsteam zurückgreifen. „Das kostet uns 80.000 Euro an Personalkosten, ist aber zwingend notwendig“, so Bauer. Außerdem gebe es eine Leitstelle in Villingen, bei der sich Kunden jederzeit melden könnten.