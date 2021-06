Stölting Gruppe will Teststation im Schwabenpark keinesfalls schließen

An der Troase eröffnet ab Mittwoch, 16. Juni, eine zusätzliche Teststation. Sowohl für die Besucher der Troase, als auch für alle Bürgerinnen und Bürger steht dieses zusätzliche Angebot offen.

Die Teststation ist Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Testungen sind ohne Terminanmeldung vorgesehen. „Bitte nutzen Sie den Parkplatz der Troase, wenn Sie die Teststation nutzen möchten, oder noch besser das Fahrrad – so haben Sie den direktesten Weg zur Teststation und zu unserer Troase“, sagt Stadtsprecherin Susan Sauter.

Weitere Testangebote gibt es bei der Bahnhofapotheke (Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr; Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr), der Markt-Apotheke (Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr) und der Engelapotheke (Maschke-Platz: Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr und 13.30 bis 14.30 Uhr; Schura vor dem Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde: Montag und Mittwoch 15 bis 16.30 Uhr). (pm)