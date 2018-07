Stimmung in Western-Stiefeln

Festliche Stimmung im Dr.-Karl-Hohner-Heim: Das alljährliche Sommerfest hat am Sonntag auf dem Jahresprogramm des Altenheimes gestanden. Musikalisch begleitet standen Genuss und Gesundheit im Mittelpunkt des Nachmittages.

Das Fest selbst gibt es schon von Anfang an: Direkt nach dem ersten Bau in der Händelstraße wurde es ins Leben gerufen, im neuen Heim wurde es bis heute fortgeführt. Dem sonst meist ruhigen Saal wird an diesem Tag richtig Leben eingehaucht.

Die Trossinger Diatoniker begleiteten das Fest mit ihren Akkordeons. An einem reichhaltigen Kuchenbuffet und Getränkeangebot konnten sich die Gäste den Tag versüßen und bei netten Gesprächen zusammen lachen. Highlight waren die Line Dancer, die frischen Wind ins Haus brachten. Zünftige Musik, gerne auch mal im Western-Style, überzeugten das Publikum, sodass es direkt nach einer Zugabe verlangte. Und bei dieser sollte es nicht bleiben: Zum Abschlussgrillen am Abend war noch ein Auftritt geplant – die Bewohner und Gäste freuten sich.

Bei solchen Festen steigt der Blutzucker gerne mal an. Da kam es wie gerufen, dass Pflegekräfte anboten, diesen zu messen. Auch den Blutdruck konnte man sich messen lassen. In der Wohlfühl-Oase konnten sich die Gäste mit einer Handmassage verwöhnen lassen. Wer sich dazu noch die Beine etwas vertreten wollte, konnte gleich an einer Hausführung teilnehmen, die Einrichtungsleiterin Simone Höschle anbot. Als Sahnehäubchen kamen auch Clowns der Karl-Heinz-Efinger-Stiftung vorbei und unterhielten die Festgesellschaft tischweise. Ein gelungener Tag, an dem sich viele Menschen begegnet sind - nicht umsonst heißt das alljährliche Sommerfest auch „Tag der Begegnung“.