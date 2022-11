Sternsinger für Trossingen gesucht

Wer als Begleitperson an der Aktion teilnehmen möchte, kommt am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, ins katholische Gemeindehaus Trossingen, wer als Sternsinger dabei sein will, der kommt am 16. Dezember, 17.30 Uhr, zum Treffen samt Anprobe ins Gemeindehaus. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Caspar, Melchior und Balthasar ziehen im kommenden Januar in Trossingen wieder von Haus zu Haus, um den Menschen den Segen fürs neue Jahr zu bringen. Das Organisationsteam um Sabine Werner-Friedrich und Sabine Felker ist derzeit auf der Suche nach Kindern und Jugendlichen, die Lust haben, eine Sternsinger-Rolle zu übernehmen und Erwachsenen, die eine Gruppe begleiten möchten. Das erste Organisationstreffen für die erwachsenen Begleiter findet laut Pressemitteilung der Stadt Trossingen am Donnerstag, 24. November, statt, das für Kinder am 16. Dezember.

„Mitmachen kann wirklich jeder, der sich der Idee der Sternsinger verbunden fühlt“, sagt Sabine Werner-Friedrich. „Es ist ganz gleich, ob man der katholischen Kirche, einer anderen oder gar keiner angehört“, unterstreicht sie. Beim ersten Organisationstreffen für die Erwachsenen am Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, im katholischen Gemeindehaus Trossingen, erfahren Neueinsteiger und langjährige Begleiter alles über die Aktion.

„Wir hatten coronabedingt leider eine zweijährige Zwangspause. Im vergangenen Januar haben wir den Segen per Brief an die Häuser verteilt und sind deshalb ganz besonders froh, dass es jetzt wieder eine ganz normale Sternsinger-Saison geben kann“, so Werner-Friedrich, die bereits selbst einige Jahre mit ihren beiden Kindern für den guten Zweck im Einsatz ist.

Die Sternsinger sind vom 2. bis einschließlich 4. Januar unterwegs, also noch in den Weihnachtsferien. „Keiner muss Sorge habe, dass er zu viel Zeit investieren muss“, sagt Sabine Felker. „Jeder einzelne kann entscheiden, wie viel Zeit er investieren möchte und auch die Laufstrecken werden so eingeteilt, dass das Sternsingen für alle Beteiligten eine Freude, keine Last sein wird“, versichert sie.

Am Freitag, 16. Dezember, treffen sich die Sternsinger zum Verteilen der Kostüme und zum Proben der Lieder. „Ein wirkliches Mindestalter gibt es nicht“, sagt Sabine Felker. „Die meisten steigen frühestens in der dritten Klasse ein, manche auch erst als Jugendliche.“ Für 2023 steht die Aktion unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Das Geld, das die Sternsinger einsammeln, geht somit direkt an Kinder in Not.

Doch die Trossinger Kinder gehen auch nicht leer aus, denn meist werden sie sehr großzügig mit Süßigkeiten beschenkt. „Die Hälfte etwa behalten die Kinder, die andere Hälfte geht an den Tafelladen“, sagt Sabine Werner-Friedrich. „Die Sternsinger machen so viele Menschen direkt oder indirekt glücklich: Die, die sich jedes Jahr über ihren Besuch freuen, die Kinder, denen durch die Spendenaktion geholfen wird und auch der Tafelladen nimmt die Süßigkeitenspenden sehr gerne an. Und wenn man mal mit Caspar, Melchior, Balthasar und dem Sternträger durch die Straßen gezogen ist, dann merkt man immer wieder, wie man von zufällig vorbeikommenden Fußgängern angelächelt wird. Das ist einfach ein schönes Gefühl.“