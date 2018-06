Sterne leuchten für Sponsoren

Fünf Jahre Freundeskreis Dr. Ernst Hohner-Konzerthaus: Rund ein Viertel der derzeit 87 Mitglieder haben sich am Dienstagabend zur Jahreshauptversammlung getroffen. Im Anschluss wurden die ersten zwei „Sterntaler-Tafeln“ mit den Namen von 22 Sponsoren im großen Foyer enthüllt.

„Die Stadt hat 2,2 Millionen Euro in die Sanierung des Konzerthauses gesteckt und ist damit an die finanzielle Schallgrenze gestoßen“, erinnerte Thomas Klotz an die Anfänge des Vereins. „Anschaffungen für die Bühnentechnik wurden nicht bezuschusst und auch nicht getätigt“. Doch was nütze die ganze Sanierung, wenn die Programmgestaltung eingeschränkt bliebe. Um diesem Manko abzuhelfen, hatten sich im Mai 2009 viele Kulturinteressierte zusammengetan, um eine Bürgerinitiative zu gründen. Das erste Ziel, die Anschaffung und Installation einer absenkbaren Traverse für die Bühne, ist längst erreicht: 25000 Euro wurden aus Beiträgen und den Erträgen von Veranstaltungen erzielt.

Doch dann wurde die Notwendigkeit einer Federzugtrommel für die Kabel erkannt – auch hierfür bringt FreuDEHKo die notwendigen 10000 Euro auf. Als „System, um diese immense Summe stemmen zu können“, war die Idee mit den Sterntalern aufgekommen. Damit ist die „Wunschliste“ aber noch nicht zu Ende, wie Klotz berichtete. Veraltete Beleuchtungselemente sollten ersetzt, eine Abdeckung für die „lieblos auf zwei Tischen stehenden Steuerpulte“ besorgt werden.

Um hier sachkundig Prioritäten setzen zu können, hat FreuDEHKo einen offenen Beirat gegründet, zu dem bereits die wichtigsten musiktreibenden Vereine und Institutionen der Stadt zählen.

Über den Kassenstand des Vereins berichtete Schriftführerin Anette Kempel in Vertretung von Kassierer Harald Gnirß. Eine „einwandfreie und korrekte Buchführung“ bestätigte Kassenprüferin Helga Hauser.

Auf Antrag von Günther Kapphan wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Ohne Gegenstimmen erfolgte auch die Ernennung von Thomas Klotz und Arnold Kutzli als ersten und zweiten Vorstand. Dieser Schritt war nötig geworden, weil der bei der letzten Versammlung ernannte fünfköpfige, gleichberechtigte Vorstand nicht den Vorgaben des Vereinsrechts entspricht.

Seit Februar haben 22 Sponsoren 14000 Euro und Sachleistungen im Rahmen der Sterntaler-Aktion beigetragen. Für Spenden von 500 beziehungsweise 1000 Euro wurde eine Namensplakette auf zwei von Jessica Rühmann gestalteten Tafeln angebracht. „Die Kreise sind analog zu denen an der Ostfront des Konzertsaals“, wie Bürgermeister Clemens Maier nach der Enthüllung anerkennend bemerkte. Er dankte dem Förderverein und den großzügigen Spendern für ihre „ganz wichtige Arbeit“ für die Allgemeinheit und den Trossinger Kulturbetrieb.

Die Feierstunde wurde von dem Musikhochschul-Quartett „Flöten’DATE“, bestehend aus den Musikerinnen Tae-wha Lee, Emi Takada, Anna-Maria Weber und Damla Akan, musikalisch umrahmt. (icks)