Stereoaufnahmekonzepte in klassischer Musik

Oliver Curdt ist Professor für Tontechnik und Sounddesign an der Musikhochschule Stuttgart. Er gibt im Rahmen der Denk-Werkstatt „Lichtblicke“ am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr Einblicke in die Welt der Aufnahmen von klassischer Musik.

Mit der Akkordeonwelt ist Oliver Curdt schon längere Zeit verbunden. So hat er die CD Domenico Scarlatti, 20 Sonatas, mit Andreas Nebl produziert. In seinem Vortrag im Rahmen der Denk-Werkstatt Lichtblicke wird er die unterschiedliche Konzepte der Mikrofonierung und der Aufnahme von live gespielter klassischer Musik vorstellen und erläutern.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten idealerweise einen möglichst hochwertigen Kopfhörer verwenden. Über kleine PC/Laptop-Lautsprecher werden die Unterschiede der Soundbeispiele vermutlich nicht hörbar sein. Zudem sollte ein Laptop oder stationärer Rechner (Mac oder PC) verwendet werden, da über Smartphones oder Tablets leider bislang alles nur in mono übertragen wird, in diesem Fall würden die Stereobeispiele leider nicht funktionieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung wird online über die Plattform Zoom stattfinden. Wer die Zoom-App nicht verwedet, sollte idealerweise den Chrome-Browser nutzen.

Die nächste Denk-Werkstatt Lichtblicke mit Bernd Glück, Jetelina Notenverlag, zum Thema „Aus der Arbeit eines Verlegers“ findet am Freitag, 6. Mai um 19.30 Uhr statt.