Stellplätze in der Tiefgarage sind begehrt

Als 2005 die Tiefgarage „Am Rathaus“ in Trossingen eröffnet wurde, gab es einige Stimmen, die keine Notwendigkeit für den Bau der Anlage sahen und sie als Prestigeobjekt bezeichneten. Doch längst ist klar: Die 81 öffentlichen Stellplätze, die auf zwei Ebenen verteilt sind, sind begehrt. An manchen Tagen im Jahr ist der Andrang auf die überdachten Stellplätze besonders groß und das liegt vor allem an einem kollektiven Trossinger Trauma.

„Die Auslastung ist in den letzten Jahren stetig angestiegen und liegt aktuell bei nahezu 100 Prozent“, sagt Werner Jesse von den Stadtwerken. Der Anteil der Dauerparker liege bei rund 95 Prozent. Nur etwa fünf Prozent der Parkplätze würde von spontanen Kurzzeitparkern genutzt, die zum Beispiel für einen Besuch im Rathaus, im angrenzenden Hohner-Areal oder in der Innenstadt einen überdachten Parkplatz suchen. In Schlechtwetterphasen steige die Nachfrage nach Stellplätzen sprunghaft an, so Jesses Erfahrung – besonders dann, wenn Hagel gemeldet sei.

Während das Parken in den Trossinger Straßen kostenlos und höchstens die obligatorische blaue Parkscheibe nötig ist, müssen die Autofahrer in der Tiefgarage je Stunde 60 Cent am Tag und 30 Cent in der Nacht bezahlen. Ein Preis, der in vielen umliegenden Städten schon an Parkscheinautomaten fürs Straßenparken gleich hoch ist oder sogar gerissen wird. Das Tageslimit liegt bei sechs Euro für den Tag und drei Euro für die Nacht. Wer einen Dauerstellplatz mieten möchte, zahlt 45 Euro. Für Kurzzeitparker stehen drei spezielle Plätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung, elf Stellplätze sind für Frauen reserviert und 20 Dauerparkplätze in einem abgeschlossenen Bereich.

Kostenlos parken, aber dafür im Freien, kann man nicht nur in den umliegenden Seitenstraßen, sondern auch auf dem angrenzenden Parkplatz am Kesselhaus. Hier betreiben die Stadtwerke eine E-Ladesäule. Die räumliche Nähe zur Tiefgarage sei bewusst gewählt worden, so Jesse weiter.