Stefan Kern übernimmt Vize-Vorsitz

Einstimmig hat der Förderverein der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen in seiner Mitgliederversammlung Stefan Kern, Vorstandsmitglied der Volksbank Trossingen, zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Damit unterstützt er Bürgermeisterin Susanne Irion an der Spitze der Freunde und Förderer, teilt die Hochschule in einem Schreiben mit.

Da Kultur – und hier vor allem Musik – für ihn das bestimmende Merkmal Trossingens ist, war Kern gerne bereit, das Amt von Prof. Michael Hampel zu übernehmen und als Vorsitzender des Gewerbevereins Trossingen zur weiteren Verzahnung der Kultureinrichtungen mit dem Handel beizutragen. Die erste Vorsitzende, Bürgermeisterin Irion, ist froh, dass es dem Verein gelungen ist, mit Stefan Kern eine bestens vernetzte Persönlichkeit zu gewinnen

Michael Hampel stand lange an der Seite von Werner Till an der Spitze des Fördervereins und begleitete intensiv die Arbeit des Vereins – auch als langjähriger Prorektor und kommissarischer Rektor. Nachdem er im Jahr 2019 seinen beruflichen Mittelpunkt nach Freiburg verlegte, legte er nun das Amt des zweiten Vorsitzenden im Förderverein nieder.