Startschuss für Starkregen-Risikomanagement in Trossingen fällt

Die Stadtverwaltung gibt bekannt, dass die Aufträge für die Starkregen-Planungen für die Stadt Trossingen vergeben worden sind. Die Stadt hat dafür laut einer Pressemitteilung rund 31 000 Euro als Zuschuss in Höhe von 70 Prozent beim Regierungspräsidium eingeworben. Nachdem der Zuschussbescheid vorlag, konnten jetzt die Aufträge vergeben werden.

Regierungspräsidenten Bärbel Schäfer hatte bei ihrem Besuch in Trossingen vergangene Woche den Zuschussbescheid des Landes mitgebracht. „Ein leistungsfähiges und einwandfreies Kanalnetz zu betreiben und das Gefahrenpotenzial durch Hochwasser im Auge zu behalten, ist für die Stadt kein neues Thema“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. Im Rahmen des gesetzlich verpflichtenden allgemeinen Kanalisationsplans und der Eigenkontrollverordnung würden Kanäle regelmäßig befahren und so groß dimensioniert, dass sie Hochwasser fassen, die statistisch alle fünf Jahre aufträten. Zudem gebe es Hochwassergefahrenkarten des Landes, „die beispielsweise festlegen, in welchen Bereichen entlang von Gewässern wie gebaut werden darf. Das hat für Schura und den Schönbach Relevanz“.

Starkregen häuft sich

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten aber, dass sich Starkregen-Ereignisse häuften und die bisherigen gesetzlichen Anforderungen dem Klimawandel nicht mehr gerecht würden. Das Starkregen-Risikomanagement, das jetzt beauftragt wurde, schließe diese Lücke. „Es zeigt beispielsweise, welche Tiefgaragen bei Starkregen als erstes vollaufen und simuliert Überflutungsflächen in Bereichen, die topographisch in Senken liegen, wie die Lichtbachstraße“.

Die Ergebnisse würden in den kommenden Monaten erwartet und könnten dann „nicht nur bauliche, sondern auch organisatorische Konsequenzen haben und dem einzelnen Bürger dabei helfen, sein individuelles Risiko zu senken“.