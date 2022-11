Start von „Kindergarten PLUS“ im Kindergarten Don Bosco

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Noch vor den Sommerferien haben wir uns im Don Bosco Kindergarten auf die Suche nach einer Methode gemacht, wie wir noch gezielter auf die Belange unserer Kinder eingehen können. Wir möchten aktiv die soziale und emotionale Kompetenz eines Kindes verstärken und auf diese Weise zu sozialer Gerechtigkeit beitragen.

Wir sind fündig geworden und haben uns im Team geeinigt, das Programm „Kindergarten PLUS“ dafür einzusetzen. Durch das Programm führen die beiden Handpuppen Tim und Tula, zu denen die Kinder recht schnell Vertrauen aufbauen. Wir arbeiten in Kleingruppen, so dass wir auf jedes Kind individuell eingehen können.

Die dialogische Bereitschaft der Fachkräfte, mit einem Kind in echte Beziehung zu treten, ist ein wichtiges Arbeitsmittel. Wir achten auf gleichwertigen Dialog und sehen unseren Bildungsauftrag darin, Durchsetzungsfähigkeit & Solidarität zu stärken sowie emotionale und kognitive Entwicklungsimpulse zu geben.

Kinder stellen sich Fragen über ihren Körper, ihre Sinneseindrücke und ihre Emotionen wie beispielsweise: Wie gehe ich mit Gefühlen wie Traurigkeit, Zorn und Freude um? Welche Sinne gibt es? Wer von uns war schon mal ein Angsthase und wie können wir wieder Mut schöpfen? Was bereitet uns riesige Freude, was macht glücklich?

Die Motivation der Mittleren ist beeindruckend, fast alle Kinder lieben es, sich mit Tim und Tula über ihre Gefühle auszutauschen. Für die Kinder haben wir ein „Ich-Heft“, das „Gefühls-Schiff“ sowie ein „Mutsäckchen“, die Familien erhalten umfangreiches Informationsmaterial und eine CD mit den im Programm verwendeten Liedern, damit Familien auch zuhause sich mit Tim und Tula auseinandersetzen können.

Wir führen das Programm einmal in der Woche für einen Zeitraum von insgesamt neun Wochen durch. Für die Kinder haben Tim und Tula Lieder, Musik, Bewegungsübungen und kreative Aufgaben vorbereitet, so dass alle auf ihre eigene Weise spielerisch Zugang zu ihren Emotionen bekommen.

Die einzelnen Module des Programms werden abgerundet durch Entspannungsübungen, Traumreisen, Übungen zum Spüren, Sehen und Hören oder auch durch lustige Lieder und Tänze. Insgesamt ein sehr durchdachtes Programm, das im Kindergarten Don Bosco für die individuelle Förderung der kindlichen Entwicklung gut geeignet erscheint.