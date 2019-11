Stadtkapelle und Chor 5 musizieren gemeinsam

Dieses Jahr wird die Stadtkapelle Trossingen gemeinsam mit dem Chor 5 aus Tuttlingen feierlich die Adventszeit eröffnen und lädt zum Adventskonzert ein am 1. Dezember um 18 Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule. Der erst 1993 gegründete Chor 5 zählt etwa 25 Sängerinnen und Sänger und konzertiert regelmäßig in Tuttlingen und Umgebung, meist a-capella mit einem breit gefächertem Repertoire. Besonderer Wert gelegt werde auf die Ausarbeitung der vielfältigen Klangfarben und der technischen Flexibilität des Chorgesangs, so eine Pressemitteilung.

Unter der Leitung von Stefan Matt präsentiert der Chor 5 in der ersten Konzerthälfte neben Klassikern vor allem selten gehörte Advents- und Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern und Epochen.

Die zweite Konzerthälfte wird von der Stadtkapelle gestaltet. Zu Gast ist der Schlagzeuger Yu Fujiwara, ehemaliger Student der Trossinger Schlagzeugklasse sowie ehemaliges Mitglied der Stadtkapelle. Als Solist wird Yu Fujiwara an den Pauken zu hören sein mit dem Paukenkonzert von Gordon Jacob.

Geboren in Kobe (Japan), studierte Yu Fujiwara von 2003 bis 2007 in Tokyo, bevor er 2008 zu Prof. Franz Lang nach Trossingen wechselte. Orchesterpraktika führten ihn nach Wiesbaden und Pforzheim sowie zum SWR Sinfonieorchester Baden-Baden/Freiburg. Außerdem war er 2015 bis 2019 Mitglied beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, parallel zu seiner bis heute andauernden Tätigkeit an der Musikschule Radolfzell.

Zu Eröffnung der zweiten Hälfte werden Renaissance-Klänge zu hören sein mit dem „Prelude in the Dorian Mode“, für modernes Blasorchester gesetzt von Percy Grainger. Nach dem Paukenkonzert spannt die Stadtkapelle den Bogen zur Moderne mit Titeln aus Andrew Lloyd Webbers Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“, die die letzten Tage im Leben Jesu erzählt. Ursprünglich aus einem Malbuch stammt das rotnasige Rentier Rudolph; das Arrangement, das die Stadtkapelle vom Weihnachtslied über Rudolph präsentieren wird, steckt voller Überraschungen.

Als traditionellen Abschluss des gemeinschaftlichen Konzerts werden Stadtkapelle und Chor 5 ein Stück gemeinsam aufführen. Mit „Rejoice and Sing“ bringt John Rutter lebhaft die große Freude über das Fest der Liebe zum Ausdruck. Für endgültige Vorfreude auf die Weihnachtszeit sorgt ein Klassiker unter den Adventsliedern, bei dem das Publikum zum Mitsingen eingeladen ist.

Auch beim diesjährigen Adventskonzert werden einige Stücke unter studentischer Leitung erklingen. Die musikalische Gesamtleitung liegt bei Miriam Raspe, die seit Mai 2019 Vorsitzende der Stadtkapelle ist. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Für das leibliche Wohl während der Pause ist im Foyer des Konzertsaals gesorgt.