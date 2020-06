Stadtjugendreferat nutzt Zwangspause zum Planen

Seit Februar dieses Jahres leitet Marc Molsner das Trossinger Stadtjugendreferat. „Im Jugendbereich gearbeitet habe ich schon immer“, sagt der Sozialpädagoge, der sich unter anderem im Ausland in Resozialisierungsprojekten engagiert hat.

Mehrere Jahre lang war er auf Reisen, arbeitete dabei auch als Tauchlehrer, bevor er in seine Heimatstadt Spaichingen zurückkehrte. Dort war er in der Offenen Mobilen Jugendarbeit auf dem Heuberg tätig, „zu der Zeit, als Bernd-Udo Rinas Stadtjugendreferent in Trossingen war“, erzählt er. Vor 17 Jahren wechselte Marc Molsner dann in die Offene Mobile Jugendarbeit nach Aldingen und Denkingen. Während der Flüchtlingskrise war er kommunal angestellt und kümmerte sich um die Koordination.

Zwar gefiel es dem 48-Jährigen in Aldingen gut, doch es reizte ihn, nochmal etwas Neues zu versuchen. „An Trossingen war interessant, dass es sich um eine kleine Leitungsstelle handelt“, sagt Molsner. „Besonders interessant fand ich auch die Aspekte Interkulturalität und Schulsozialarbeit.“ Kurz, nachdem er seine Stelle begonnen hat, brach die Corona-Krise aus. „So konnte ich etwas ruhiger anfangen, als gedacht“, sagt er. (ls)