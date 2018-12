Stadtentwicklung im Kreuzfeuer

„Trossingen - Willkommen in der Zukunft“ heißt eine Idee, die CDU und FDP am Montagabend im Gemeinderat gegen Stimmen aus den Reihen der Freien Wähler und der Offenen Grünen Liste durchgeboxt haben. Ziel ist es, die Wünsche der Bürger in Sachen Stadtentwicklung zu erfassen und eben auch die Bürger bei der Umsetzung zu integrieren.

„Wir wollen Bewährtes erhalten, aber gleichzeitig unsere Stadt zukunftsweisend weiter entwickeln“, so der Antrag von CDU und FDP. Eine breite angelegte Bürgerbefragung mit anschließender Analyse soll Grundlage für diesen Prozess ein. „Danach kann gemeinsam ein Handlungskonzept mit konkreten Projekten und Leitbildern erarbeitet werden“, so der Antrag weiter. Schon am 21. Januar solle die Kreativagentur „Plankooperativ“ ein mögliches Konzept für Trossingen vorstellen, so die beiden Fraktionen.

Doch besonders an diesem letzten Punkt schieden sich die Geister. Bürgermeister Clemens Maier sagte, es bereite ihm ein „gewisses Bauchweh“, wenn ein Büro den Rat auf Ideen bringen solle, die er später eben dort einkaufen müsse. Einigen Gemeinderäten stieß sauer auf, dass einer der beiden Inhaber der Agentur Matthias Burgbacher, Sohn ehemaligen Trossinger FDP-Bundestagsabgeordneten Ernst Burgbacher, ist.

Als Kompromiss schlug Bürgermeister Maier vor, zuerst einen Bürgermeister einer Stadt einzuladen, die breits einen solchen Prozess durchlaufen habe und erst in einem zweiten Schritt Planungsbüros einzuladen. Er betonte, dass dann auch der Wettbewerb unter den Anbietern gegeben sei. „Das ist unverdächtig und wir bleiben sauber“, sagte Maier.

Diese indirekte Anspielung auf eine mögliche „Vetternwirtschaft“, wollte FDP-Fraktionsvorsitzender Willy Walter nicht stehen lassen. „Diese Diskussion gefällt mir nicht“, sagte er an den Bürgermeister gewandt, der zuvor noch betont hatte, sich nicht einmischen zu wollen. „Das ist eine heftige Einmischung“, stellte Walter fest.

„Schlag ins Gesicht“

Gustav Betzler (Freie Wähler) wertete den Vorstoß von CDU und FDP gar als „Schlag ins Gesicht“ all derer, die sich derzeit für die Entwicklung der Stadt einsetzten. Als Beispiele nannte er die Bemühungen von Gewerbeverein und Werbegemeinschaft. Hilmar Fleischer (FDP) betonte, dass es nicht darum gehen, „eine Gruppe gegen die andere auszuspielen“, sondern darum, zu erfahren, was „die Bevölkerung als wichtig empfindet“. Das Bauchweh des Bürgermeisters konnte CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Henn nicht verstehen: „Wir vergeben uns ja nichts, wenn wir uns das Planungsbüro anhören.“ Ob der Rat eben dieses Büro dann engagiere, stehe auf einem anderen Blatt. Seine Fraktionskollegin Petra Hermann setzte sich für „Plankooperativ“ ein. „Matthias Burgbacher kennt unsere Stadt und will nur das Beste für sie.“

Wenig Nutzen in dem ganzen Vorhaben sah Susanne Reinhardt-Klotz (OGL). Den Planungszeitraum von 20 Jahren, den der Antrag vorsieht, empfand sie als zu lang. „Wir wissen nicht mal, wie es in fünf Jahren bei uns aussieht.“ Studien würden, so ihre Einschätzung, viel Geld kosten, Bürgerwünsche benennen, die bereits bekannt seien, und dann wieder in der Schublade verschwinden.

Nachdem auch Gerhard Brummer von der OGL und Dieter Görlich von der SPD ihre Unterstützung des Antrags signalisierten, stellte ihn Maier zur Abstimmung. Mit 13 Ja-Stimmen brachten CDU und FDP ihre Idee durch. Im Januar sollen nun Matthias Burgbacher und sein Kollegen Steffen Becker ihr Konzept im Trossinger Gemeinderat vorstellen.