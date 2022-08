Stadtbücherei erwirbt neue Bücher

Folgende Bücher sind neu im Bestand der Stadtbücherei Trossingen. Patrick Modiano: Unterwegs nach Chevreuse. Bei einem seiner Streifzüge durch das Paris der Sechzigerjahre lernt Jean Bosmans die undurchsichtige Camille kennen, die den Spitznamen "Totenkopf" trägt. Als sie ihn eines Tages in ein verschlafenes Dorf mitnimmt, dämmert ihm, dass nichts an dem Ausflug zufällig ist. Denn Bosmans kennt diesen Ort aus früheren Zeiten. Und er weiß, dass er ein wertvolles Geheimnis birgt.

Johanna Laurin: Die Liebenden von Nizza. Romy ist Kunstexpertin, und ihre ganze Leidenschaft gilt der Suche nach verschwundenen Bildern. Eines Tages bittet der Anwalt Adam Gold sie um Hilfe: Ein berühmtes Gemälde, das ein Liebespaar zeigt, ist in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in Südfrankreich verschollen. Nun hat sich sein rechtmäßiger Besitzer bei Adam gemeldet und ihn beauftragt, das Bild ausfindig zu machen. Romys Neugier ist geweckt, und gemeinsam mit Adam begibt sie sich auf Spurensuche an die malerische Côte d´Azur. Dabei stoßen die beiden auf die bewegende Geschichte von Charlotte und Henri, deren große Liebe auf schicksalhafte Weise mit dem verlorenen Bild verwoben ist.

Matthias Mangold: Saftig vom Grill. Vorgestellt werden Rezepte für den Grill: Tomahawk mit Grilltomaten; Lammkarree; Fenchel mit Rosinen und Agavensirup; türkische Hackbällchen; Süßkartoffeln mit Mangosalat. Mit zahlreichen Fotos, Kalorienangabe, Zubereitungszeit und Extra-Tipps. Auch als e-book ausleihbar: www.onleihe.de/schwalbe

Tanja Dusy: Salate zum Sattessen. Vorgestellt werden Rezepte für Salate: Tomaten-Melone-Salat; Kartoffelsalat mit Speck; Coleslaw mit Röstmais; Linsensalat mit Bunter Bete; Quinoa-Salat mit Kürbis. Mit zahlreichen Fotos, Kalorienangabe, Zubereitungszeit und Extra-Tipps.

„Heiß auf Lesen“ für Kinder und Jugendliche und „Blind Date mit einem Buch“ für Erwachsene. Auch dieses Jahr können Lesebegeisterte an den genannten Aktionen teilnehmen. Am Ende winken Preise für Jung und Ältere. Unter Federführung des Regierungspräsidiums in Freiburg nimmt die Stadtbücherei an „Heiß auf Lesen“ teil. Kinder und Jugendliche lesen mindestens drei Bücher während der Ferienzeit und nehmen dann an der Verlosung von interessanten Preisen teil. Erwachsene wagen sich an ein „Blind Date mit einem Buch“.