Stadt Trossingen richtet Notfalltreffpunkte ein

Ein flächendeckender Stromausfall, der über mehrere Tage andauert: Ein solches Katastrophenszenario möchte sich niemand vorstellen. Doch um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, hat die Stadtverwaltung Trossingen gemeinsam mit den Hilfsorganisationen und den Stadtwerken in den vergangenen Wochen ein Konzept für Notfalltreffpunkte erarbeitet. Ob langanhaltender Stromausfall oder Naturkatastrophe: Die Notfalltreffpunkte stellen in solchen Situationen einen Anlaufpunkt dar, wie die Stadt mitteilt.

„Wir hoffen alle sehr, dass wir die Notfalltreffpunkte nie brauchen werden. Aber die Pandemie und der Angriff auf die Ukraine haben uns allen gezeigt, dass man auch mit dem Unwahrscheinlichen rechnen und sich darauf vorbereiten sollte“, sagt Bürgermeisterin Susanne Irion. Dass das Stromnetz aus technischen Gründen in die Knie gehen könnte, das befürchtet sie nicht.

Die Notfalltreffpunkte sind eine Idee des Landes Baden-Württemberg, das eigentlich je ein Notstromagreggat pro Kommune und weitere Ausrüstung zur Verfügung stellen wollte. „Wann die Lieferung kommen soll, weiß niemand. Aber zum Glück ist Trossingen mit Notstromaggregaten schon vor der Ukraine-Krise mit einem Grundstock aufgestellt gewesen. Heute bekommt man auf dem Markt kaum noch leistungsfähige Aggregate zu kaufen, weil alle dringend im Kriegsgebiet gebraucht werden“, so die Bürgermeisterin.

„Wir stehen im engen Austausch mit der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW) und dem DRK. Die dortigen ehrenamtlichen Helfer sind Experten ihres Faches und beschäftigen sich schon immer mit Notfällen und Krisensituationen“, sagt Sabine Felker. Sie hat als Mitarbeiterin der Stadtverwaltung mit dem Thema Katastrophenschutz beschäftigt. „Und dann haben wir natürlich noch die Spezialisten der Stadtwerke, die bei einem Stromausfall die erste sind, die reagieren und Möglichkeiten suchen und finden, die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder herzustellen. Gemeinsam wurden Pläne erarbeitet, wie die Notfalltreffpunkte mit Notstrom und Wärme versorgt werden können“, so Felker.

Sowohl im evangelischen Gemeindehaus in Schura als auch in dem Ganztagsgebäude des Schulzentrums werden im Katastrophenfall Mitarbeiter der Stadtverwaltung wie auch Helfer der Blaulichtfamilie vor Ort sein. „Wenn der Strom ausfällt, funktionieren die Heizungen und Telefone nicht mehr, die Menschen können nicht mehr kochen und sitzen besonders im Winter im Dunklen. Außerdem kühlen die Wohnungen recht schnell aus“, zählt Felker einige der Herausforderungen auf, die es in diesen Fällen zu bewältigen gebe.

In den Notfalltreffpunkten soll es deshalb möglich sein, Informationen über die aktuelle Lage oder auch einfach nur ein warmes Getränk zu bekommen. Wer einen medizinischen Notfall oder einen Brand melden muss, ist dort ebenfalls richtig. Vor Ort werde es medizinisches Personal geben, das erste Hilfe leisten kann. Und wessen Wohnung schon sehr kalt geworden ist, kann sich stundenweise aufwärmen.

Zwar sei es im Krisenfall unmöglich, alle 17.000 Einwohner von Trossingen mit Wärme, Licht und Nahrung zu versorgen. Nur, wenn jeder Selbstvorsorge betreibt, kann es den Helfern gelingen, denen zu helfen, die sich nicht aus eigener Kraft helfen können. „Egal ob längerer Stromausfall oder Unwetterkatastrophe: Man sollte zu Hause immer Lebensmittel und Wasser für mindestens eine Woche vorrätig haben. Taschenlampen, Batterien, Kerzen und ein batteriebetriebenes Radio, mit dem man sich informieren kann, ergänzen die Grundausstattung“, zählt Bernad de Groot vom THW auf.

Weil nicht nur die Supermärkte, sondern auch die Apotheken bei einem Stromausfall nicht oder nur stark eingeschränkt arbeiten können, rät Claudia Weiss vom DRK ebenfalls zur Vorsorge: „Eine Grundausstattung an Medikamente und die, die man regelmäßig nimmt, sollten man auf Vorrat haben.“