Stadt sagt Pfingstmarkt ab

Zum ersten Mal seit langen Jahren wird der Pfingstmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden. Der große Krämermarkt mit Rummel, der jährlich tausende Besucher aus der weiten Region anlockt, wurde von der Stadtverwaltung Trossingen nun wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Das ist eine echte Zäsur“, so Bürgermeister Clemens Maier, und zeige gleichzeitig das dramatische Ausmaß der weltweiten Corona-Krise. Sollte sich die Situation wider Erwarten deutlich entspannen, könnte ein verkaufsoffener Sonntag zu Pfingsten zumindest ein kleiner Ersatz sein, so die Einschätzung Maiers. Das Vorgehen sowohl im Bezug auf die Absage, als auch die Idee zum verkaufsoffenen Sonntag habe er in enger Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden getroffen.