Stadt bietet Notbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder an

Ab Dienstag, wenn alle Kindergärten und Schulen geschlossen sein werden, bietet die Stadtverwaltung Trossingen eine Notbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder an, deren Eltern in Jobs arbeiten, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wichtig sind. Das sind zum Beispiel Krankenhauspersonal, Polizisten, Menschen, die bei Wasser- oder Energieversorgern arbeiten oder im Lebensmittelhandel.

Bürgermeister Clemens Maier stellt in einer Pressemitteilung am Wochenende klar, dass die Notbetreuung nur für Ausnahmefälle möglich sei, um das Ziel der Kindergarten- und Schulschließungen nicht zu durchkreuzen. „Die von der Landesregierung ausgesprochene Schließung hat den Sinn, mögliche Übertragungswege des Corona-Virus abzuschneiden. Kinder sollen soweit wie möglich zuhause bleiben und Begegnungen in Gruppen mit anderen einschränken, um ein Weitertragen des Virus zu erschweren“, so Maier. Deshalb solle die Notfallbetreung, „die zwangsläufig in Gruppen erfolgen wird, auch nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen, Vorrang hat die Betreuung zuhause“.

Doch um Berufsgruppen, die besonders in Krisenzeiten dringend gebraucht werden, das Arbeiten zu ermöglichen, habe die Stadt eine Notbetreuung eingerichtet.

Um den konkreten Bedarf abschätzen zu können, bittet die Stadt darum, dass sich Eltern, die für ihre Kinder eine Notfallbetreuung benötigen, frühzeitig telefonisch oder per Mail beim Bürgerbüro melden. Die Stadt hatte bereits am Freitag darum gebeten, von Besuchen im Rathaus aufgrund der Infektionsgefahr abzusehen.

Die Eltern sollen in ihrer Mitteilung Name und Alter des Kindes nennen, den bisherigen Betreuungsort, die nötige Betreuungszeit, den eigenen Beruf und den des Partners und eine kurze Begründung der Notwendigkeit der Betreuung. Natürlich braucht die Verwaltung auch die Kontaktdaten der Eltern.

„Wir werden, wenn ein dringender Bedarf vorliegt, unser möglichstes tun, um gemeinsam eine Lösung zu finden“, verspricht der Bürgermeister.

Das Trossinger Gymnasium hat am Samstag die Eltern seiner Schüler darüber informiert, dass es über Betreuungsangebote für Schüler im Laufe des Montags informieren werde. Auch die anderen weiterführenden Schulen werden sich mit weiteren Informationen an die Familien wenden.