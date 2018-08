Städtepartnerschaft blüht weiter auf

Die Städtepartnerschaft zwischen Trossingen und dem französischem Cluses nimmt immer neue Formen an. Das Vorstandsteam der deutschen Seite hat am Mittwochabend seine Pläne präsentiert. Künftig werden wollen sich auch der Tennisverein und der Schwäbische Albverein aktiv in die Freundschaft beider Städte einbringen.

Zu tun gibt es für das Komitee in Trossingen jede Menge. Die Hauptversammlung der beiden Komitees soll in diesem Jahr noch einmal in Trossingen stattfinden. Das Trossinger Komitee ist momentan mit der Organisation dieser Sitzung beschäftigt. Als Termin wurde das Wochenende 29. bis 30. September festgelegt. Just an diesem Wochenende findet auch der Besuch der Cluser Feuerwehr in Trossingen statt. Aus diesem Grund wurde auch entschieden, die Hauptversammlung wieder in Trossingen und nicht, wie es der Regel entsprochen hätte, in Cluses abzuhalten. „Ich habe mit dem Feuerwehrkommandanten Thomas Springer gesprochen und wir sind uns einig, dass wir mit den Komiteemitgliedern an deren Programmpunkten teilnehmen können“, berichtete der Vorsitzende Gerard Deleye. Die Idee wurde von allen Komiteemitgliedern begrüßt.

Die momentane Planung sieht vor, dass die Gäste aus der Partnerstadt am 29. September zwischen 12 und 12.30 Uhr im Feuerwehrmagazin begrüßt werden. Am Nachmittag haben die Cluser Komiteemitglieder die Möglichkeit mit Daniel Zuber eine Führung durch Trossingen zu machen oder den Nachmittag mit ihren Gastgebern zu gestalten. „Ich habe die Idee mit meinen Gästen den Thyssen Testturm in Rottweil zu besuchen. Wer da mitkommen möchte, ist natürlich auch herzlich willkommen“, so das Bernhard Kuon. Die eigentlich Hauptversammlung findet um 17.30 Uhr im Rathaus statt.

Für den Abend gibt es derzeit noch zwei Überlegungen. Entweder soll es ein Grillfest im Feuerwehrmagazin geben oder eine Bierverkostung in der Trossinger „Krokodil-Brauerei“. Alternativ steht die Idee im Raum, am Sonntag selbst Bier zu brauen. Dieses Vorhaben könnte allerdings den zeitlichen Rahmen sprengen, waren sich die Komiteemitglieder einig.

Schüler kommen im Oktober

In der Vorschau auf 2019 gab Gerard Deleye bekannt, dass am 17. und 18. Mai in Cluses ein Harmonikafestival stattfindet. Über die Teilnahme einer Abordnung der Stadtkapelle würden sich die Organisatoren freuen. Am 6. und 7. Juli findet in Cluses ein Blasmusikfest, ähnlich einem Kreismusikfest statt, zu dem die Trossinger Bläserbuben reisen werden.

Ferner berichtete Deleye, dass die Tennis-clubs beider Städte an einem Austausch interessiert seien und dass Anneliese Burgbacher für die Mitglieder des Schwäbischen Albverein vorgeschlagen hat, einen Austausch mit dem Partnerverein auf den Weg zu bringen. Der nächste Besuch von Clusern in Trossingen ist der Aufenthalt der Realschüler vom 14. bis zum 20. Oktober.