SpVgg verabschiedet Ronny Warnick

Nach zwei Jahren hat Ronny Warnick seiner Trainer-Tätigkeit bei der SpVgg Trossingen beendet. Der Fußball-Bezirksligist hat den Coach vor dem letzten Saison-Heimsiel verabschiedet.

Warnick zieht es zurück zu seinem Heimatverein Hegauer FV in die Bezirksliga Bodensee. Obwohl er die Entwicklung der Trossinger Mannschaft noch nicht als abgeschlossen ansieht, war der Fahrtaufwand der ausschlaggebende Punkt für diese Entscheidung. Die SpVgg-Vorstände Harald Schmid und Markus Eichhorn überreichten Warnick einen Geschenkkorb und einen Kuchen in Trikotform. Harald Schmid bedankte sich bei Ronny Warnick für die gute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Mannschaft hat ihr Abschiedsgeschenk mit dem Bezirkspokalsieg an Fronleichnam gegen den VfL Mühlheim gemacht.

Das neue Trossinger Trainer-Duo Mario Bibic und Rosario Vetere ist gemeinsam mit dem Vorsitzenden Sport, Markus Stegmann, bereits an den Planungen für die kommende Saison 2018/19. Diese beginnt für die SpVgg Trossingen bereits Anfang August mit der ersten Runde des WFV-Pokals.