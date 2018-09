SpVgg Trossingen verliert gegen den SV Gosheim 1:3

Die SpVgg Trossingen läuft ihrer Form hinterher. Am Sonntag unterlagen die Musikstädter in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald dem SV Gosheim 1:3 (0:3). Für die gut spielenden Gäste war es der erste Saisonsieg.

Die Gastgeber enttäuschten vor allem in der ersten Hälfte. „Da haben wir wie mit angezogener Handbremse gespielt“, meinte nach dem Abpfiff Markus Stegmann, der Vorsitzende Sport der SpVgg. Die einzige Torchance vor der Pause hatten die Trossinger in der vierten Minute der Nachspielzeit, als Mark Stegmann nach Vorarbeit von Waldemar Giebelhaus mit einem Flachschuss an Torwart Michael Mayer scheiterte.

Die Trossinger fanden gar nicht ins Spiel, lagen nach etwas mehr als einer Viertelstunde bereits 0:2 zurück. Und bei beiden Treffern halfen die Platzherren kräftig mit. Als Alexander Hermann in der 13. Minute den aus dem Strafraum eilenden Sebastian Nann in die Hacken lief und zu Fall brachte, verwandelte Spielertrainer Adem Sari den Foulelfmeter zur Gosheimer Führung. SpVgg-Trainer Rosario Vetere: „Dieser frühe Gegentreffer war nicht gut für uns. Wenn es länger 0:0 steht, finden wir vielleicht noch ins Spiel.“

Nur drei Minuten später waren sich die Abwehrspieler und Torhüter Mustava Avci nicht einig. Sebastian Nann sprintete dazwischen, legte den Ball am Keeper vorbei und schoss aus spitzem Winkel zum 2:0 für Gosheim ein.

Diese Führung gab dem Gosheimer Spiel Sicherheit. Den Gästen gelangen nun einige schöne Ballstaffetten im Mittelfeld. „Ich wusste, dass wir besser sind als es die vergangenen Ergebnisse vermuten lassen. Uns hatte zuvor das Erfolgserlebnis gefehlt“, sagte der Gosheimer Spielertrainer Adem Sari. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste war Ali Sari, der sich immer wieder geschickt am Ball behauptete und dann seine Mitspieler in Szene setzte.

Sebastian Nann erzielt zwei Tore

Die Gosheimer legten in der 32. Minute nach. Nach einem weiten Eckstoß von Ali Sari landete der Ball nach dem missglückten Schuss von Adem Sari bei Sebastian Nann, der das Leder aus 14 Metern direkt zum 0:3 ins Netz hämmerte.

Die Trossinger kamen dann wie verwandelt aus der Kabine. Mit der Hereinnahme von Emanuel Alexi wurde das Angriffsspiel nun lebhafter. Nach missglückten Abschlüssen von Alexi und Stegmann verkürzte Dimitri Stroh in der 55. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:3. Kurz darauf hatten Ali Sari (57.) und Lukas Peter (59.) bei zwei Kontern der Gäste die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterten jedoch jeweils am SpVgg-Keeper Avci.

So durften die Gastgeber weiter hoffen. Nach einem abgefälschten Schuss von Christian Balde in der 63. Minute, bei dem der Gäste-Torhüter große Mühe hatte, dauerte es jedoch bis in die Schlussminuten, ehe die Trossinger noch zu drei guten Möglichkeiten kamen. Der Schuss von Stroh in der 89. Minute aus zehn Metern war aber zu schwach, und in der 90. Minute tauchte Alexi allein vor dem Schlussmann auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Als auch der eingewechselte Nicola Peluso in der Nachspielzeit das Tor um Zentimeter verfehlte, stand die 1:3-Heimniederlage der SpVgg Trossingen fest.