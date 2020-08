SpVgg Trossingen setzt sich gegen Favorit Zimmern durch

Optimaler Auftakt für die SpVgg Trossingen: Der Aufsteiger hat das Eröffnungsspiel der Fußball-Landesliga, Staffel 3 am Freitagabend verdient für sich entschieden und setzte sich mit 1:0 (1:0) beim neuformierten SV Zimmern durch.

Vor dem einzigen Treffer der Partie war das Spiel vor allem in der Anfangsphase ereignisarm. Die erste wirkliche Chance gehörte dem SV Zimmern, als Neuzugang Yasin Bozkurt nach einer Ecke den Ball am Tor vorbeispitzelte (14. Minute). Zimmern fand in der Folgezeit nur noch wenig Zugriff, die Gäste dagegen wurden übernahmen die Spielkontrolle. Ein Freistoß und ein Abschluss aus dem Spiel heraus, jeweils vom aktiven Eugen Walter, stellten die ersten Torannäherungen dar.

Der Gastgeber schaffte es nicht wirklich, dagegenzuhalten und kassierte nach 37 Spielminuten den folgerichtigen Gegentreffer. Nach Ballgewinn gelang es Trossingen, Stürmer Dimitri Stroh im Zentrum anzuspielen, der perfekt auf den einstartenden Ex-Zimmerner Maurice Merz durchsteckt – ein zügiger Abschluss, keine Chance für Schlussmann Chris Fast: 0:1. Kurz vor der Pause musste SpVgg-Coach Andreas Probst auf die Verletzung von Offensivmann Thomas Merk reagieren und schickte Valerij Bogdanov aufs Feld.

Auch nach dem Seitenwechsel starteten die Gäste schwungvoller. Bereits nach 54. Minuten bot sich dem Aufsteiger die beste Möglichkeit in Durchgang zwei. Nach einer erneuten Balleroberung schickte diesmal Torschütze Merz Stroh auf den Weg, der sich für den Abschluss oder den Querpass aber zu viel Zeit ließ und geblockt wurde.

Zimmerns Hoffnung ruhte oft auf Jannik Thieringer, der als auffälligster Akteur der Gastgeber nach der Pause vor allem mit seinem flach getretenen Freistoß für Gefahr sorgte (71.). Probst forderte seine Elf auf, mehr zu machen, denn Zimmern war in der Schlussphase aktiver, hatte aber Glück, dass Merz mit seinem Schuss aus knapp 20 Metern nicht für die Vorentscheidung sorgte (75.). Kurz darauf der Schock des Spiels aus Gäste-Sicht, als Torwart Avci außerhalb seines Strafraums unter einem hohen Ball durchspringt, jedoch kein Gegenspieler so schnell hinter ihm durchgelaufen war (76.). Zimmern hatte in den Schlussminuten zwar vereinzelt Chancen, kam aber durch die eingewechselten Matthias Bürkle (abgeblockter Schuss) und Oskar Szymanski (Kopfball) insgesamt zu keiner klaren oder gefährlichen Aktion mehr.

Andreas Probst nach dem Schlusspfiff: „Die erste Halbzeit war richtig gut. Beide waren extrem nervös. Wir haben das Spiel bestimmt, hatten Ballbesitz und haben nichts anbrennen lassen. Das Tor haben wir dann gut herausgespielt.“ Sich ärgern über das verpasste 2:0 mussten sich nach dem Spiel aber weder Probst noch Sportvorstand Markus Stegmann. „Es war ein klar verdienter Sieg. Wenn wir das 2:0 machen, wird es nicht mehr so spannend. Aber wir sind gut angekommen, das habe ich erwartet“, sagt Stegmann, der zuversichtlich war, dass ein guter Einstand gelingt.

Zimmern enttäuschte nach einer guten Vorbereitung zum Saisonauftakt. „Wir haben keinen Bezug zum Spiel bekommen. Die erste Halbzeit war indiskutabel. Die zweite Halbzeit war besser, aber zu wenig. Trossingen war cleverer, williger und hat verdient gewonnen“, traf Neu-Trainer Gunter Welzer deutliche Worte – überbewerten wollte er den Auftritt aber auch nicht. mit Markus Vogel und Ismail Esen erwartete Welzer noch zwei Spieler zurück, die ihm zukünftig weitere Möglichkeit bieten.