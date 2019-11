SpVgg Trossingen II verliert drei Punkte

Die Reserve der SpVgg Trossingen hat das Punktspiel in der Fußball-Kreisliga A 2 gegen den SV Tuningen mit 0:3 verloren gewertet bekommen. Ursprünglich hatte Trossingen II das Heimspiel mit 1:0 gewonnen (27. Oktober).

Die Trossinger Reserve hatte in dieser Partie den Spieler Mark Stegmann eingesetzt, der tags zuvor bei der Trossinger Ersten in der Bezirksliga im Einsatz war. Der Spieler Stegmann fällt nicht mehr unter die U23-Klausel und hätte 48 Stunden mit seinem Einsatz in der unterklassigen Mannschaft warten müssen.

Durch dieses Sportgerichtsurteil hat sich die Tabelle verändert. Tuningen ist jetzt Zweiter, Trossingen II Vorletzter.