SpVgg Trossingen gewinnt Blitzturnier in Furtwangen

Der Fußball-Bezirksligist SpVgg Trossingen hat den gut besetzten Wehrle-Cup des FC Furtwangen gewonnen. Teilnehmer des Blitzturniers (Spielzeit 45 Minuten mit Spielmodus Jeder gegen Jeden) in Furtwangen waren neben dem ausrichtenden Landesligisten FC07 Furtwangen auch der Aufsteiger in die Verbandsliga, die DJK Donaueschingen.

Im ersten Spiel des Turniers trafen die Trossinger auf Gastgeber FC Furtwangen, der in seinen Reihen den Ex-Profi und Ex-Villinger Ali Günes hatte. Die Mannschaft um Trainer Rosario Vetere und Giovanni Martinelli trat mit den Neuzugängen Kevin Frick, Stanislav Yefrem und Mohammed Eid (alle vom FV08 Rottweil) in der Startelf an. Durch einen Treffer von Torjäger Emanuel Alexi ging die SpVgg in Führung. Der Ausgleich folgte kurze Zeit später. Alexander Hermann erzielte in der 20. Minute mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel die erneute Führung, die Günes aber egalisierte. In der Folgezeit hatte die SpVgg Trossingen zahlreiche Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Im zweiten Spiel war der Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen der Gegner. Von Beginn an entwickelte sich ein gutes und temporeiches Spiel. Die Donaueschinger liefen die Trossinger früh an und störten sie im Aufbauspiel.

Sieg-Tor durch Vladimir Biller

Nach zehn Minuten hatte Trossingen jedoch mehr Spielanteile und etliche Torchancen. Emanuel Alexi, Dimitri Stroh und Alexander Hermann vergaben in aussichtsreicher Position. Auf der Gegenseite ließen Christian Balde und Kevin Frick in der Innenverteidigung keine Torchancen zu. In der 38 Spielminute landete ein Abstoß von Torhüter Mustafa Avci bei Waldemar Giebelhaus, der mit einem schönen Pass den vierten Neuzugang Vladimir Biller (aus der Jugend des SV Seitingen-Oberflacht) auf die Reise schickte und dieser ließ dem Donaueschinger Torhüter mit einem Schlenzer ins lange Eck keine Chance. Trossingen kontrollierte anschließend das Spiel bis zum Abpfiff. Donaueschingens Trainer Tim Heine gratulierte seinem Gegenüber Vetere mit den Worten „wir hätten eigentlich höher verlieren müssen“.

Im letzten Spiel trennten sich der FC Furtwangen und die DJK Donaueschingen mit 1:1, so dass Trossingen als Turniersieger feststand.

Am Samstag bestritten die Trossinger ihr erstes Testspiel der Saison. Gegen den Landesligisten SC Gottmadingen-Bietingen gewannen die Musikstädter 5:0. Die Tore erzielten Stroh (2), Alexi, Merk und Biller.