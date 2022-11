Spritzenhaus wird abgerissen: Ein Stück Geschichte von Schura geht verloren

Der Abriss des ehemaligen Spritzenhauses der früheren Feuerwehr Schura hat begonnen. Nach längerem Leerstand wird das marode Gebäude in den kommenden Wochen abgerissen. An dessen Stelle sollen auf dem Gelände weitere Parkplätze für den evangelischen Kindergarten Schura geschaffen werden.

Seit der Auflösung der Abteilungsfeuerwehr Schura, die auf Beschluss des Ortschaftsrates bereits im September 2002 in die Gesamtwehr der Stadt Trossingen eingegliedert und aufgegangen ist, hatte das ehemalige Spritzenhaus keine feuerwehrtechnische Funktion mehr.

In den vergangenen Jahren wurde es als Abstell- und Lagerraum für die Freiwillige Feuerwehr Trossingen genutzt. Mehrmals hatte der Ortschaftsrat über eine weitere Nutzung des Feuerwehrmagazins nachgedacht und beraten. Eine Instandsetzung des in die Jahre gekommenen Gebäudes stand in keinem Verhältnis zu einer weiteren sinnvollen Nutzung.

Parkplätze entstehen dort, wo Feuerwehrhaus steht

Eine im Jahr 2018 vom Hochbauamt der Stadt Trossingen erstellte Kostenberechnung zum Erhalt des Gebäudes belief sich damals auf mindesten 15.000 Euro. Da von Seiten der evangelischen Kirchengemeinde Schura, als Träger des dortigen Kindergartens, schon seit Jahren eine Verbesserung der Parksituation vor dem Kindergarten angemahnt worden war , entschloss sich der Ortschaftsrat zum Abriss des ehemaligen Feuerwehrmagazins und der Schaffung weiteren Parkraums an dortiger Stelle.

Mit dem Abriss des ehemaligen Feuerwehrmagazins, das in den Anfängen der örtlichen Feuerwehr auch als Spritzenhaus bezeichnet worden war, geht zugleich auch ein Stück Geschichte von Schura verloren.

Dort, wo der Farrenstall steht, war früher ein Armenhaus

Das Baugesuch für das am Ortsweg Nr. 3, so die frühere Bezeichnung der Espachstraße, wurde am 21. Mai 1900 beim Königlich Württembergischen Oberamt Tuttlingen eingereicht. Neben den Räumen für die Feuerwehr waren noch zwei weitere Räume für andere Nutzungen vorgesehen, so für die Viehwaage und Saatgutreinigungsanlage. Weil die TG Schura zu der Zeit noch keine Turnhalle hatte, die wurde erst Jahre später im Gewand Neuen errichtet, diente das Dachgeschoss in den ersten Jahren für die Turner auch als Turn- und Übungshalle.

Gegenüber dem zu errichtenden Spritzenhaus befand sich damals das Armenhaus von Schura, welches später abgebrannt ist und an dessen Stelle im Jahr 1910 der Farrenstall errichtet wurde.

Bei Unwetter stürzt Giebelseite ein - Turner wird verletzt

So ganz stabil dürfte die erste Bauweise des Spritzenhauses allerdings nicht gewesen sein, denn während eines über Schura ziehenden Unwetters am 19. Juli 1926 wurde nicht nur das Dach abgedeckt, sondern es stürzte auch eine Giebelseite ein. Eine zur selben Zeit auf dem Dachboden anwesende Turnerriege kam dabei mit einer Ausnahme mit dem Schrecken davon. Einer der Turnern wurde infolge der herabstürzende Teile verletzt.

Wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, im Jahr 1950, als in Schura wie auch in allen anderen Gemeinden große Wohnungsnot zur Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten herrschte, entschloss sich der Gemeinderat das Dachgeschoss des Spritzenhauses zu Wohnzwecken umzubauen. Insgesamt waren drei Zimmer, Küche und Toilette vorgesehen. Realisiert wurde der Umbau jedoch nicht.

Schuremer Wehr fordert eigenes Löschfahrzeug

Nach der Eingemeindung von Schura in die Stadt Trossingen, im Dezember 1971, wurde aus der Freiwilligen Feuerwehr Schura die Abteilungsfeuerwehr Schura. Damit verbunden sollte auch die hiesige Feuerwehr technisch aufgerüstet werden. Bis dahin hatte die Wehr neben zwei Handlöschkarren, einem Hydrantenwagen aus dem Jahr 1928, welcher noch vorhanden ist, als letzte technische Errungenschaft nur einen im Jahr 1963 angeschafften Tragspritzenanhänger (TS 8/8) mit einem VW Motor.

Bei Bedarf und bei Übungen musste der Anhänger an einen Traktor angehängt werden. Dem Zeitgeist von damals folgend, drängten die „Schuremer Floriansjünger“ nach der Eingemeindung auf die Zuteilung eines eigenen Feuerwehrfahrzeuges. Der Gemeinderat von Trossingen gab dem Drängen der „Schuremer“ schließlich nach und übereignete der Abteilungsfeuerwehr ein nahezu ausgedientes und umgebautes Löschfahrzeug, Marke Opel-Blitz, Baujahr 1963.

Toreinfahrt muss mehrmals angepasst werden

Weil das Fahrzeug aber zu hoch war, musste zuerst die Toreinfahrt dem Fahrzeug angepasst werden. In den 80er-Jahren senkte sich jedoch die Toreinfahrt, weshalb nochmals nachgebessert werden musste. In diesem Zuge wurden auch gleich die ersten Toiletten eingebaut.

Wandzeichnung von Peter Müller ist bis heute zu sehen

Die Frontseite zur Espachstraße wurde zudem von dem Feuerwehrangehörigen Peter Müller mit einer Wandzeichnung verschönert, die heute noch in Teilen zu sehen ist. Im Jahr 1985 wurde der ausgemusterte Opel Blitz durch ein neues Löschfahrzeug ersetzt. Weil das neu zugeteilte Fahrzeug noch höher war als der frühere Opel Blitz, musste die Toreinfahrt in der Höhe abermals dem neuen Fahrzeuges baulich angepasst werden.

Bereits Ende der 70er-Jahre wurde die Viehwaage, die bis dahin im Spritzenhaus untergebracht war, aufgegeben. Eine neue wurde im Farrenstall eingerichtet. Auch die Saatgutreinigungsanlage für Jedermann wurde aufgegeben. Mit der Zusammenlegung der Abteilungswehr in die Trossinger Feuerwehr wurde das Spritzenhaus von da an bis zum Jahr 2020 nur noch als Lagerraum verwendet.