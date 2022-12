Sprinter überschlägt sich auf der Autobahn

Weil er trotz winterlicher Straßenverhältnisse zu schnell fuhr, hat sich laut Polizeibericht der Fahrer eines Mercedes Sprinters am frühen Donnerstagmorgen etwa auf Höhe Deißlingen während der Fahrt auf der Autobahn A81 in Richtung Rottweil mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der 31-Jährige fuhr gegen 4.20 Uhr zwischen den Abfahrten Villingen-Schwenningen und Rottweil in nördlicher Richtung, als der Sprinter auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern kam. Der Wagen kam nach rechts von der Autobahn ab und überschlug sich an der angrenzenden Böschung. Der 31-Jährige hatte Glück und blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Dennoch wurde der Mann vorsorglich durch die Rettungskräfte zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der mit rund 15.000 Euro total beschädigte Sprinter musste abgeschleppt werden.