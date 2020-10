Der Trossinger Jugendliche Oliver Muller hat mit Justizminister Guido Wolf ein Graffiti mitten in der Stuttgarter Innenstadt gesprayt. Das Kunstwerk ist laut Pressemitteilung für eine Weile am Ministerium der Justiz und für Europa angebracht. Gefertigt wurde es von Jugendlichen und dem Minister der Justiz und für Europa im Rahmen der Abschlussveranstaltung eines Graffiti-Projekts von Jugendlichen und Ministerium zum Thema „Europa“. 15 Jugendliche diskutierten über die EU, überlegten sich Motive und bekamen Hinweise über legales Graffiti. Die Jugendlichen um den 14-jährigen Trossinger brachten auf eine legale Graffiti-Stelle in Bad Cannstatt vier der fünf erdachten Motive an eine Wand an, die fünfte mit der Aufschrift „Europa“ am Ministerium.