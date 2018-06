Spendenlauf der Abiturienten spaltet die Teilnehmer

Von Jochen Dedeleit

Robert Schellander hat in seiner Laufbahn als Fußballprofi schon Feyenoord Rotterdam gegenüber gestanden – als Verteidiger mit dem FC Kärnten im UEFA-Cup in der Saison 2003/2004. In der letzten Zeit hießen die Gegner des Kreisliga-A2-Vizemeisters Spielvereinigung Lindau Eriskirch, Ailingen und Schlachters. Am Freitag um 18 Uhr tritt die SpVgg im ersten Relegationsspiel in Schlachters gegen den SV Eglofs an, der seine Vizemeisterschaft in der A-Staffel drei feierte.