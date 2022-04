Spenden gehen an die Ukraine-Hilfe

Ein feierlicher und fröhlichrn Familiengottesdienst ist in der Durchhauser Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ gefeiert worden. Die Sonne strahlte mit den Kindern und ihren bunten Palmen um die Wette. Diese segnete Pfarrer Thomas Schmollinger und feierlich zog die ganze Gemeinde mit „Hosianna-Rufen“ in die Kirche ein. Bereits zum dritten Mal in Folge haben Carolin Diekmann, Isabell Messner und Daniela Haller viele Palmbüschel gebunden. So konnte jeder, der wollte, sich einen Palmen mit nach Hause nehmen. Die Spenden für die Palmzweige gehen an die Ukraine-Hilfe.