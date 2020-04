SPD-Ortsverband ruft zur Solidarität auf

Auch wenn ab kommenden Montag wieder mehr Einzelhändler ihre Geschäfte werden öffnen dürfen, so haben doch viele mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der SPD-Ortsverband Trossingen will an diesem Punkt ansetzen und wirbt für eine Unterstützungsidee.

„Besonders jetzt in Krisenzeiten wird die systemrelevante Arbeit der Einzelhändler geschätzt und gewürdigt. Doch was ist danach? Danach werden nur noch die wenigsten daran denken, was die Einzelhändler – auch hier in Trossingen – tagtäglich leisten, um die Versorgung der Bürger zu gewährleisten“, so die SPD in ihrer Mitteilung. Gerade weil so viele Einzelhändler nun seit Wochen ihre Läden nicht öffnen durften, sei es umso wichtiger, „die Leute nach der Krise zu diesen Händlern zu bringen“, so die Überzeugung des SPD-Ortsverbandsvorsitzenden Vatche Kayfedjian. „Wir rufen die Bürger dazu auf, Gutscheine zu kaufen und diese selbst zu nutzen oder gerade in dieser Krisenzeit an Bekannte zu verschenken oder beispielsweise an Nachbarn, die einen in dieser Zeit unterstützen, sodass wir gemeinsam den lokalen Handel in Trossingen unterstützen können.“