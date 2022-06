Spanisches Flair und ein selten zu hörendes Instrument

Traditionell sind die besten jungen Talente des Landes am Dreikönigstag in Trossingen zu hören und zu sehen: Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg ist seit über zehn Jahren der Garant für ein mitreißendes Neujahrskonzert. Wegen der Pandemie musste das Konzert zweimal verschoben werden, und findet nun am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus Trossingen statt. Ein kostenloser Einführungsvortrag beginnt um 16.30 Uhr.

Auf dem Programm steht jede Menge spanisches Flair und die Komposition „Rituals“ von Tom Davoren mit dem Solisten Daniel Hohm auf dem Eufonium. Die Leitung hat der junge Dirigent Franco Hänle.

Bei dem Eufonium handelt es sich um ein tiefes Blechblasinstrument, das zu den so genannten Bügelhörnern gehört, ähnlich wie Flügelhorn oder Tuba. Sein Klang erinnert an die Tuba, deckt aber eher den Umfang von Bariton bis Tenor ab, weshalb es im Englischen auch als „Tenor-Tuba“ bezeichnet wird. Der Solist Daniel Hohm hat sich dem Eufonium schon in jungen Jahren gewidmet.

Auf dem Programm stehen am 19. Juni außerdem Werke von Franco Cesarini (Ukrainian Rhapsody), Ola Gjeilo und Nigel Clarke sowie in der zweiten Hälfte im Schwerpunkt Klänge mit spanischem Flair wie die Musik aus der ungemein lustigen Zarzuela „Die Hochzeit des Luis Alonso“ von Gerónimo Gioménez oder „Tiento del primer tono y batalla imperal“ des deutsch-spanischen Komponisten Christóbal Halfter.

Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich sowie unter www.trossingen.de, beim Regionalticketverband und in Trossingen beim Bürgerbüro, Telefon 07425/250, oder per E-Mail an sandra.jakubowski@trossingen.de.