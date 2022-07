Sozialpreis der Stadt geht an Elia Leicht

„Ihr habt es geschafft. Ihr werdet heute entlassen. Ob Ihr wollt oder nicht.“ Mit diesen Worten hat Realschulrektor Udo Kohler die Gäste der Entlassfeier am Freitagabend im Konzerthaus begrüßt. Dabei sei das Wort „entlassen“ eigentlich sehr negativ besetzt, aber eine schulische Entlassung „ist etwas Großartiges. Nach der Zeugnisübergabe seid Ihr nicht mehr Schüler bei uns. Endlich!“

Kohler nahm das Bergsteigen als Vergleich zur Schulzeit, ein Weg mit Höhen und Tiefen, relativ leicht, wenn man auf den befestigten Wegen weiter unten bleibt, „aber je höher es hinaus geht, desto mehr Erfahrung, Vorbereitung, Ausrüstung und Fitness braucht es.“ Auch wenn in der Schule nicht das Gipfelkreuz, sondern der Abschluss das Ziel ist, sei die Zeit doch manchmal ein Klettersteig durch Felsen gewesen, mit einem Seil mit anderen verbunden. Bergerfahrung, Trittsicherheit und manchmal unsichere Stellen, „Ihr habt sicher auch schwere Phasen gehabt“, so der Rektor an seine Abschlussschüler. Aber so schwierig es manchmal auch gewesen sei, auch für Eltern und Lehrer, „so oder so: Ihr habt es geschafft. Ich bin stolz auf Euch.“ Besonders auf die Belobigungen und Preise, „Yara Vosseler, Dein Zeugnis hab ich mir mehrfach angeschaut: Du hast lauter Einsen!“

Dann sprach Bürgermeisterin Susanne Irion zu den Schülern und übergab den Sozialpreis der Stadt an Elia Leicht. „Euch steht nun die Tür zur Welt offen!“ Sie erinnerte sich an ihre eigene Abschlussfeier, „auf dem Weg nach Hause hab ich mich gefühlt wie ausgewildert“, auch angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten, die einem offenstehen. „Aber wenn man durch die erste Tür geht, sieht man, dass da noch ganz viele mehr offen stehen.“ Sie gratulierte allen im Namen der Stadt Trossingen und betonte: „Leistung ist nicht immer messbar in einer Note.“ Sondern auch darin, was man für andere erbringen kann. So wie Elia Leicht, der so viel für andere gemacht hat, in der SMV, als Klassensprecher, als stellvertretender Schulsprecher „hat er oft auch als Sprachrohr für Euch alle eingebracht.“ Gerade im Zusammenhang mit der Mensa und der Ganztagsschule habe er dafür gesorgt, „dass es auch nachfolgenden Generationen gut geht.“ Elia Leicht ist aber auch bei der evangelischen Jungschar engagiert und organisiert hier Freizeiten, „so trägt er den Funken weiter, der in ihm selbst brennt.“

Mit den Zeugnissen übergeben die Klassenlehrer auch viele gute Ratschläge an ihre jetzt ehemaligen Zöglinge. Die Zeit als wertvollste Ressource nicht zu verschwenden, Erinnerungen zu schaffen, ihre Träume zu leben, Bücher zu lesen und statt auf Instagram zuzuschauen, wie andere ihre Ziele erreichen, sollten sie lieber ihre eigenen im Auge behalten. Und auch mal mit Oma und Opa in den Garten sitzen.

Elternvertreter Achim Klukas, dessen Kollegin Daniela Chertes erkrankt war, blickte vor allem auf die beiden schweren Jahre in der Pandemie zurück. „Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Das ist wie bei einer Ketchupflasche, da kommt dann besonders viel raus, wenn man draufdrückt.“ Ob das alles gut war, werde sich in der Zukunft zeigen. Aber in der Krise beweise sich der Charakter, zitierte er Helmut Schmidt, und so habe mancher Kompetenzen entwickelt. Respekt sprach Klukas besonders den Eltern.

Dass sie und ihre Mitschüler „der coolste Jahrgang aller Zeiten“ sind, da waren sich Elia Leicht und Elyaz Pfaff einig. Die beiden Schülersprecher hatten das letzte Wort, allerdings eher ungern: „Wenn wir gewusst hätten, dass wir hier reden müssen, hätten wir uns nicht beworben.“ Den musikalischen Rahmen des Abends gestalteten die Lehrer-Schüler-Band mit den Sängerinnen Elisa Heim und Eva Möst, die natürlich auch „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani einstudiert hatten.

Sie haben den Hauptschulabschluss bestanden: Robin Butze, Aldingen, Matthew Dargel, Trossingen, Elia Daniel Gauß, Trossingen, Dorian Hasani, Durchhausen, Maxim Kelm, Aldingen, Michael Kossenko, Trossingen, Justin Masan, Aldingen, Olivier Andy Muller, Trossingen, Malik Rentke, Trossingen, Leon Sejdijaj, Trossingen, Lilli Klassen, Schura, Begüm Rüzgar, Aldingen, Abigail Siegel, Trossingen, Aramia Urgei, Trossingen.

Die Mittlere Reife haben bestanden: Mustafa Mohammedawi, Trossingen, Razvan-Sorin Cocos, Trossingen (Lob), Dominik Hardrath, Weigheim, Elia Leicht, Trossingen (Lob), Jannik Meßmer, Trossingen (Lob), Aron Szabo, Trossingen, Nick Tröger, Trossingen, Leon Jason Wöhrlin, Weigheim, Celia Auber, Weigheim, Chiara Dankowski, Trossingen, Mia Dankowski, Trossingen (Lob), Claudia Koch, Trossingen (Lob), Jana Kuskin, Tuningen (Lob), Jasmin Rosic, Tuningen, Zeynep Sakar, Aldingen, Lara Schneider, Trossingen (Lob), Keona Siegel, Trossingen (Lob), Aliya Medina Tari, Aldingen, Luca Marie Wrede, Aldingen (Lob), Rukiye Yildirim, Aldingen, Maresa Maria Zimmerer, Aixheim, Luca Binefeld, Trossingen (Preis), Philipp Frick, Trossingen (Preis), Björn Fritsch, Aldingen (Lob), Dustin Hartmann, Trossingen, Leon Marx, Trossingen, Dario Merico, Trossingen (Lob), Eric Schön, Trossingen, Veronika Beutelspacher, Trossingen, Laura Flaig, Trossingen, Elisa Heim, Trossingen (Lob), Lilli Keip, Trossingen, Celine Knapp, Schura, Aleyna Kuzu, Trossingen, Lisa Jaqueline Litau, Trossingen (Lob), Eva Marie Möst, Trossingen (Preis), Miranda Pulzin, Aldingen (Lob), Galla Resetnikov, Trossingen, Jana Schreiner, Aldingen, Michelle Strauch, Trossingen, Defne Gül Tütüneken, Trossingen (Lob), Zoé Isabelle Weber, Trossingen (Preis), Luisa Emely Wenzler, Trossingen (Preis), Phoebe Zittel, Trossingen, Fabian Baier, Durchhausen (Lob), Noah-Joel Balde, Trossingen, Benjamin Binefeld, Trossingen (Lob), Philipp Lukas Binefeld, Schura, Fineas Crisan, Trossingen, Sebastian Dukowski, Trossingen, Philipp Herzberger, Trossingen, Nikita Jakobi, Trossingen (Lob), Silas Merz, Durchhausen, Cedric Pascal Messner, Schura, Tim Schadt, Schura, Fabian Schrenk, Durchhausen, Jana Vanessa Buschle, Oberflacht (Lob), Rebecca Erban, Talheim (Preis), Leonie Gerstmann, Schura (Preis), Debora Ile, Trossingen, Lea Irion, Talheim (Preis), Louisa Sophie Kistenfeger, Talheim (Lob), Melanie Mauthe, Schura, Sudenaz Mercan, Trossingen, Daria Vladislavovna Rusova, Trossingen, Yara Marie Vosseler, Schura (Preis), Sophie Walter, Durchhausen (Preis).

Die Jahrgangsbesten: Einen Schnitt von 1,0 erreichte Yara Marie Vosseler, mit 1,4 schlossen Lea Irion und Leonie Gerstmann die mittlere Reife ab, 1,5 ist der Schnitt von Luca Binefeld und Luisa Emely Wenzler.