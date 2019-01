„Sozial interessiert war ich immer“

Die Trossinger Kinder und Jugendlichen haben seit diesem Jahr eine neue Ansprechpartnerin im Stadtjugendreferat: Vivian Storz ist die Nachfolgerin von Tobias Götz.

Trossingen ist für die 24-Jährige kein Neuland. Vivian Storz ist in der Musikstadt aufgewachsen. „Deshalb hat mich die Stelle auch sofort angesprochen“, sagt sie. „Ich wohne zwar seit einem Jahr nicht mehr in Trossingen, aber ich habe immer noch eine Verbindung zu meiner Heimatstadt.“

Storz machte 2012 ihr Abitur am hiesigen Gymnasium. Im Anschluss absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr im Johann-Friedrich-Oberlin-Kindergarten.

„Sozial interessiert war ich eigentlich schon immer“, sagt Vivian Storz. Schon während ihrer Schulzeit engagierte sie sich als Jugendtrainerin im Handball - und sie blieb bei Kinder und Jugendlichen: Nach dem FSJ folgte ein Vorpraktikum im Kinder- und Familienzentrum Villingen-Schwenningen, wo sie hauptsächlich mit Kindern bis neun Jahre arbeitete.

Nach Abschluss ihres dreijährigen Soziale Arbeit-Studiums zog es Vivian Storz zunächst zurück ans Kinder- und Familienzentrum: Sie kümmerte sich dort um eine Inobhutnahme-Gruppe. „In einer solchen Gruppe sind Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren, die nicht mehr zuhause leben können“, erläutert sie, „darunter waren zeitweise auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.“

In ihrer neuen Funktion als Jugendreferentin kommt auf Vivian Storz nun eine ganz andere Art von Arbeit zu. „Die Betreuer in der Inobhutnahme-Gruppe waren wie eine Ersatzfamilie, im Stadtjugendreferat sind wir eher professionelle Freunde“, meint sie. „Die Kinder und Jugendlichen vertrauen sich uns auf einer ganz anderen Ebene an.“

Besonders freue sie sich auf die Vielfältigkeit der Arbeit in Trossingen, auf Kooperationen mit Vereinen und anderen Einrichtungen und die Tatsache, dass sie in ihrer Heimatstadt tätig sein kann. „Ich habe selbst erlebt, was man hier als Jugendliche unternehmen kann und was vielleicht fehlt“, sagt sie. Derzeit sei das ein beliebter, gut angenommener Jugendtreff - was sich mit dem geplanten Jugendhaus auf der umgebauten Erlebniswiese ändern soll.

Neben diesem Großprojekt kümmert sich Vivian Storz in den kommenden Monaten unter anderem darum, vor den Kommunalwahlen eine Infostelle für Erstwähler ab 16 Jahren einzurichten, um die Jugendlichen mit dem Thema vertraut zu machen. Auch beim landkreisweiten Projekt „Mädchenreise“ ist sie involviert.

Ansonsten ist sie gemeinsam mit der Leiterin des Stadtjugendreferats, Lisa Nottmeyer, für alle Bereiche vom Jugendtreff über Beratung bis zur mobilen Jugendarbeit zuständig. „Die Arbeit mit Jugendlichen macht mir großen Spaß“, sagt sie.

Lisa Nottmeyer freut sich jedenfalls über den frischen Wind im Stadtjugendreferat und sieht vor allem auch Vivian Storz junges Alter als Vorteil in der Beziehung zu den Jugendlichen.