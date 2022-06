Sopranistin Megan Baddeley stellt „Street Scene for the Last Mad Soprano“ dar

Man stelle sich eine Sängerin vor, die in den Müllcontainern hinter der Metropolitan Opera lebt. Morgen ist ihr großes Vorsingen im Opernhaus - wenn sie nur wüsste, was sie singen soll. So schmückt sie ihre Welt mit Opernpartituren, grandiosen Schwanengesängen und wilden Eskapaden auf ihrer Posaune. Ihre Vorbereitungen für ihren Auftritt lassen erkennen, dass die Brutalität der Straße die Grenzlinie zwischen ihrem Leben und der Oper verschwimmen lässt.

In Mittelpunkt von William Osbornes „Street Scene“ steht die stereotypische Darstellung von Frauen in der Oper, die ein Ausdruck von Gewalt gegen Frauen ist. Die Essenz des Stückes zeigt, dass eine kulturelle Identität - auch für Frauen - notwendig für das menschliche Überleben notwendig ist und veranschaulicht die Veränderungen, die eintreten, wenn Frauen den ihnen zustehenden Platz in der Welt der Kunst einnehmen.

Als Teil des Masterstudiengangs „Musikvermittlung“, singt die Sopranistin Megan Baddeley diese anspruchsvolle Rolle zum ersten Mal. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, Fragen zum Werk zu stellen und über die Rolle der Frau in der Kunst und die Bedeutung der Oper in der heutigen Gesellschaft zu diskutieren.

Das Konzert findet am Sonntag, 26. Juni, um 18 Uhr im Konzertsaal der Hochschule für Musik in Trossingen statt. Der Eintritt ist frei.