Sonny Terry Ikone der Blues-Musik

Das Deutsche Harmonikamuseum präsentiert bis zum 6. Januar 2019 unter „Sonny Terry (1911 – 1986) – Ikone der Blues-Musik” eine Sonderausstellung über einen der berühmtesten Blues-Musiker überhaupt.

Mit seinem Mundharmonikastil und seinem lautmalerischen Gesang machte der US-Amerikaner den frühen, ländlichen Blues in ganz Nordamerika bekannt, feierte im Rahmen des Blues-Revivals ab den 1960er Jahren Triumphe und blieb ein populäres Vorbild für unzählige Mundharmonikaspieler weltweit.

Die Sonderausstellung zeigt nicht nur Bilder und andere Originaldokumente zur Karriere Sonny Terrys, sondern auch Musik- und Filmbeispiele. Neben Stücken aus dem eigenen Fundus kann das Harmonikamuseum auf Objekte aus dem Nachlass des Künstlers („Sonny Terry Estate“) zurückgreifen. Eine umfangreiche Schenkung der Nichte Sonnys Terrys, Delores R. Boyd, macht dies möglich.

Zu den Exponaten gehört auch eine von Sonny gespielte Hohner-Mundharmonika Modell „Marine Band“. Wie fast alle Blues-Größen spielte auch Sonny Terry Zeit seines Lebens dieses legendäre Modell.

Als Saunders Terrell 1911 in North-Carolina geboren, wuchs er in die Blütezeit des Folk-Blues hinein. Solo, aber vor allem zusammen mit seinem kongenialen Duo-Partner Brownie McGhee an der Gitarre, war Terry über Jahrzehnte hinweg bis an sein Lebensende 1986 erfolgreich.

Zu seinen Markenzeichen gehörte die Anreicherung des virtuosen Mundharmonika-Spiels durch sein „whoopin‘“, also nicht nur durch Gesang, sondern durch eingestreutes Aufheulen oder Jauchzen und ebenso durch die „talking harmonica“, also das Imitieren der menschlichen Stimme mit der Mundharmonika.

Bemerkenswerter Weise war Sonny Terry mit seinem traditionellen Folk Blues auch in seinen letzten Jahrzehnten musikalisch gefragt, obwohl die nachfolgenden Blues Harper längst neue Wege beschritten hatten und etwa in größeren Rock-Band-Formationen spielten.

Das Duo Sonny Terry und Brownie McGhee war in den Konzertsälen rund um den Globus zu hören, unter anderem mehrfach bei den American Folk Blues Festivals, die ab 1962 in Europa Furore machten.

Die herausragende Bedeutung Sonny Terrys für die Blues- und Folk-Geschichte wird durch eine Ehrung der US-Postverwaltung untermauert: Sie widmete ihm 1998 eine Sondermarke (innerhalb der Serie „Folk Musicians“). In die Blues Hall of fame wurde er bereits 1987 aufgenommen.