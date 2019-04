Sonnenhänsele brauchen mehr Hästräger

Zur Jahreshauptversammlung hat die Sonnenhänsele-Zunft am vergangenen Samstag ins Gasthaus Rose eingeladen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Berichte und Ehrungen.

„Aktuell haben wir 46 Mitglieder und stehen wie bisher finanziell auf gesunden Füßen“, verkündet erster Vorsitzender Christian Bilger die frohe Botschaft zum Jahresabschluss. Stolz darauf sei er, dass sich die Zunft auf jedem Umzug und Ball gezeigt habe – „wenn auch nur, auch krankheitsbedingt, mit nur einer Hand voll Leuten“.

Belohnung für aktive Mitglieder

Von den Mitgliedern waren einige an mindestens zehn von den elf Umzügen anwesend. Für sie gab es für diese Aktivität eine kleine Belohnung: Sie bekamen die neuen Vereinsbecher geschenkt – aus Edelstahl und mit einem Narren-Emblem.

Den Jahresrückblick 2018 hatte Annette Morlock vorbereitet. Nachdem im Dezember 2017 der Narrenbaum geschlagen worden war, fand im Januar vergangenen Jahres das Abstauben statt und in diesem Zuge die Ernennung des neuen Lehnsherren Jürgen Vosseler. Auch am Kilbemarkt waren die Sonnenhänsele vertreten. „Unsere Sonnenhänsele-Currywurst wird auf dem Markt immer mehr angenommen, wir haben schon richtige Stammgäste“, hat Christian Bilger beobachtet. Im letzten Dezember wurde der Narrenbaum für den Lehnsherren 2019 geschlagen.

Zwar mangle es, wie es wohl in jedem Verein sei, auch bei den Sonnenhänsele vor allem an aktiven Mitgliedern, die bei Umzügen auch tatsächlich mitlaufen. „Es ist schon hart, so ein Häs mit sich zu tragen“, so die Erfahrung eines Mitglieds.

Doch noch tun es einige, und das zum Teil schon einige Jahre. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Klaus Loes, Gisela und Gerhard Böck, Annette, Meike und Peter Morlock sowie Maria Selim. „Vielen Dank für eure Treue“, bedankt sich Christian Bilger.