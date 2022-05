Sonderfahrten auf der Trossinger Eisenbahn

Zum traditionellen Trossinger „Pfingstmarkt“ am Pfingstmontag, 6. Juni, finden nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder Sonderfahrten mit den historischen Elektrozügen statt. Abfahrt in Trossingen Stadt am Eisenbahnmuseum ist stündlich, immer zur Minute 14, also um 10.14 Uhr, 11.14 Uhr und so weiter. Letzte Abfahrt ist um 16:14 Uhr. Die Rückfahrt vom Trossinger Staatsbahnhof beginnt jeweils zur Minute 32, also um 10.32 Uhr, 11.32 Uhr bis 16.32 Uhr.

Das Eisenbahnmuseum ist geöffnet, hier sind die unter Denkmalschutz stehenden Elektrozüge witterungsgeschützt zu besichtigen. Die Gepäckabteile und Führerstände der unterschiedlichen Fahrzeuge zeigen Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen der damaligen Bahnbediensteten. Trotz einer Streckenlänge von nur vier Kilometern waren beim „Trossinger Bähnle“ alle Maschinen, Werkzeuge und Einrichtungen vorhanden, um einen sicheren, zuverlässigen und pünktlichen Personen- und Güterverkehr durchzuführen.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.trossinger-eisenbahn.de. Fragen werden gerne unter info@trossinger-eisenbahn.de oder Telefon 0 74 25 / 94 02-14 beantwortet.