Sommerprüfung bei den Trossinger Hundesportlern

Der Hundesportverein (HSV) Trossingen hat seine Sommerprüfung des Jahres 2021 veranstaltet. Nach den vergangenen Vorstandswahlen war dies gleichzeitig auch die erste öffentliche Amtshandlung des neuen Vorsitzenden Dennis Osterberg.

Anders als sonst fand die Prüfung aber trotzdem in recht kleinem Rahmen statt. Neben insgesamt fünf Vereinsmitgliedern des HSV Trossingen nahm nur noch ein weiterer Hundeführer teil. Trotzdem gestaltete sich die Prüfung abwechslungsreich. Neben einer FH2-Prüfung fanden zwei BGH-Prüfungen und drei IGP-Prüfungen statt. Zu Besuch in Trossingen war Leistungsrichter Manfred Sillmann, der die Prüfung abnahm. Prüfungsleiterin war Vereinskollegin Melanie Rahm.

Bereits am Morgen versammelten sich die Prüfungsteilnehmer und die Mitwirkenden auf dem Vereinsgelände in Trossingen. Nach einer kurzen Pause starteten die FH- und IGP-Prüflinge in das nahe gelegene Fährtengelände in Seitingen-Oberflacht. Dieses wurde wie jedes Jahr durch Vereinsmitglied Herbert Fuchs organisiert. Gemeinsam mit Dennis Osterberg war er bereits bei Sonnenanbruch im Fährtengelände vor Ort und hat dort die Fährten für die vier Prüfungen vorbereitet. Alle Hunde folgten ihren Nasen und konnten gemeinsam mit ihren Hundeführern tolle Ergebnisse in der ersten Prüfungssparte erreichen.

Im Anschluss fanden sich die Teilnehmer auf dem Parkplatz des HSV Trossingen zur Wesenskontrolle ein. Obwohl nicht alle Chips sofort gefunden wurden, hatte nachher doch jeder den richtigen Hund dabei.

Danach starteten die IGP-Hundesportler in die zweite Sparte. Die drei Prüflinge Sanja Budojevic, Jens Schütte und Petra Reichmann absolvierten ihre Prüfungen im fliegenden Wechsel. Auch hier konnten alle drei Teams tolle Ergebnisse erzielen.

Direkt im Anschluss kamen die beiden BGH-Starter Iris Sanzi und Anna Hinkelmann auf den Platz. Obwohl der Regen beiden Hunden nicht besonders gefiel, zeigten sie ordentliche Leistungen auf dem Platz. Bei der Starterin Anna Hinkelmann und ihrer Amy reichte es am Ende leider nicht ganz zum Bestehen der Prüfung.

Bei starkem Regen fand dann am frühen Mittag der Schutzdienst statt. Auch hier zeigten die Hunde ihr Können und ihren Willen. Aber nicht nur die Hunde, sondern auch Schutzdiensthelfer Dennis Osterberg kam ins Schwitzen und hatte mit dem matschigen Untergrund zu kämpfen.