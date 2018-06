Sommerakademie führt über den Teich

Amerikanische Blasmusik stand im Mittelpunkt der diesjährigen „Sommerakademie“, einer schon traditionsreichen einwöchigen Fortbildung für Dirigenten und Musikpädagogen an der Bundesakademie. Beim Abschlusskonzert am Donnerstag erklangen ganz unterschiedliche Werke im Konzerthaus.

Über den großen Teich und dann quer durch Zeit und Bundesstaaten führten acht Dirigenten und das Kursorchester die Zuhörer. Schwungvoll schon der Auftakt: Michael Markowski war 2005 gerade mal 18 Jahre alt, als er auf die Idee kam, Beethovens „Ode an die Freude“ mit John Adams zeitgenössischem „Short Ride In A Fast Machine“ zu kombinieren. Vor einem Jahr hat der Autodidakt den „joyRide“ überarbeitet und das Ergebnis konnte sich hören lassen.

Amerikaner arrangiert ältestes Stück des Abends

Dr. Kevin Sedatole, Professor an der Michigan State University und prominenter Blasorchesterdirigent, leitete das 41-köüfige Orchester souverän durch das kurze aber fulminante Stück. Danach überließ der Gastdozent das Pult seinen „Lehrlingen“ aus ganz Deutschland und der Schweiz. Er selbst plauderte über die ausgewählten Stücke, einer der Musiker übersetzte für ihn.

Eine der typischen Landstraßen entlang ging es mit einem geruhsamen Stück von Aaron Copeland. Die ursprüngliche Klavierkomposition aus dem Jahr 1962 hatte Merlin Patterson für Blasorchester umgeschrieben. Dirigiert wurde „Down a Country Lane“ von Andrea Mantel ohne Stock, mit ruhigen Handbewegungen.

Es folgte ein Abstecher nach Houston: Einem von Sedatoles Mentoren, Richard Crane, hat der Texaner Gabriel Musella einen Paso doble gewidmet: „Don Ricardo“. Besonders schön waren hier die „Flirts“ zwischen den Registern: Querflöte mit Horn, Klarinette mit Posaune und Trompete mit Schlagzeug.

Volker Braun, Mitglied der Stadtkapelle Rottweil, dirigierte David Gillinghams „At Morning’s First Light“, ein beschauliches Stück, das erst am Tag zuvor dem Konzertprogramm hinzugefügt wurde. Zumindest durch einen Amerikaner – Joseph Kreines - arrangiert wurde das älteste Stück des Abends: Léo Delibes‘ bald 140 Jahre alter Marsch und Triumphzug des Bacchus, mal martialisch, mal lyrisch und auf „Level 5“, also sehr anspruchsvoll.

Als Herausforderung an die Fähigkeit, sich als Musiker zurückzuhalten, gilt Carter Panns „Hold This Boy and Listen“, ein kompositorisches Taufgeschenk an dessen Neffen David Paulus. Unter der Leitung von Tobias Haußig. schaffte das Orchester auch diese Hürde. Als Erinnerung an die Ära der Amerikanischen Revolution erklang Clare Grundmans „Concord“, ein Medley aus „White Cockade“, von Sedatole als „fife and drum marching tune“ angekündigt, „America“ und „Yankee Doodle“.

Höhepunkt des Konzerts war der vierte Satz aus Alfred Reeds „First Suite for Band“: Der „Gallop“ ist ein Garant für gute Laune. Nach der von Michael Helmiger dirigierten, schon recht flotten Version gab es als Zugabe das „same piece, faster“, bei dem Kevin Sedatoles Taktstock die Musiker zu Höchstleitungen anstachelte.

Bis zu sieben Schlagwerker waren bei dem Konzert aktiv. Doch nur zwei davon waren „echt“: zwei Studenten aus Schramberg. „Die anderen spielen eigentlich andere Instrumente“, sagte Dr. Sedatole auf Nachfrage. „Aber wir brauchten alle Hände an Deck und sie haben das sehr gut gemacht“. Das fand auch das – zahlenmäßig überschaubare -Publikum, das den Schlussapplaus mit Bravo-Rufen durchsetzte.