Skifahrer haben optimale Bedingungen vorgefunden

Eine Gruppe des Schneelaufvereins Trossingen hat auch in diesem Jahr eine Skiausfahrt in die Skigebiete der französischen Partnerstadt Cluses unternommen. Bei diesem Besuch wurden nicht nur optimale Schneeverhältnisse angetroffen, auch die Kontakte zwischen den Cluser und Trossinger Skifahrern wurden weiter vertieft.

Erstes Ziel war Avoriaz. Dort wurden die Skibegeisterten bereits von einigen Mitgliedern des Skiclubs aus Cluses erwartet. Über Schneemangel konnte sich dieses Jahr niemand beklagen, und so konnte das etwas schlechtere Wetter die Freude der Teilnehmer kaum trüben. Von Avoriaz ging es gegen Abend dann ins Hotel nach Cluses. Bei einem Umtrunk wurden die Eindrücke des ersten Tages mit den Cluser Freunden ausgetauscht. Ein gemeinsames Abendessen der Reisenden rundete den ersten Tag ab.

Tags darauf starteten zwei Busse zum gemeinsamen Skifahren nach Les Contamines. Auch dort waren die Schneeverhältnisse optimal, und einem gelungenen Skitag stand nichts im Wege. Der gemeinsame Umtrunk am Bus wurde wieder für nette Gespräche mit den französischen Skifreunden genutzt.

Am Abend wurden die Trossinger hervorragend von den Mitgliedern des Skiclubs Clusien bewirtet. Jacqueline Raguin vom Partnerschaftskomitee ließ es sich wieder nicht nehmen, sehr freundliche Worte an die Gäste aus Trossingen zu richten. Auch wurde dieser Abend genutzt, Paul Gerdil (ehemaliger Präsident und langjähriges Mitglied im Skiclub Clusien), Jean-Luis Mivel (Bürgermeister von Cluses) und Hans Trümper (Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Partnerschaftskomitees in Trossingen) zu gedenken. Sie alle sind im vergangenen Jahr plötzlich verstorben. Die Trossinger bedankten sich bei den Cluser Freunden mit einem Gastgeschenk, und der Abend wurde zu einem regen Austausch zwischen Clusern und Trossingern genutzt.

Am dritten Tag führte der Weg dann in das Skigebiet Flaine. Da es in der Nacht bis ins Tal geschneit hatte, war ein Durchkommen dorthin erst nach der Montage von Schneeketten möglich. Zuerst wurde die Skifreude zwar noch von etwas Schneefall getrübt, aber gegen Mittag zeigte sich dann noch die Sonne, und in den letzten Stunden konnten sich die Ski- und Snowboardfahrer nochmals richtig austoben. Am späten Nachmittag musste die Gruppe Flaine wieder verlassen und kam am Abend wohlbehalten in Trossingen an.