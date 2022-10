Der Gemeinderat Trossingen lädt zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 17. Oktober, um Uhr in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein. Auf der Tagesordnung unter anderem: Die Bestätigung der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter, die Neufassung der Polizeilichen Umweltschutzverordnung und der Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Zisternenpflicht in Neubaugebieten.