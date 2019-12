Silvester am anderen Ende der Welt

Das neue Jahr ist mit Spannung verbunden, und das nicht nur in Deutschland: Auch am anderen Ende der Welt - nämlich in Japan - werden Silvester und das neue Jahr gefeiert. Aber wie genau feiern Japaner „misoka“ (also Silvester)? Mai Saito berichtet aus Japan, wie sie den letzten Tag des Jahres im Land der aufgehenden Sonne verbringt.

Das Jahresende gehe ich mit meiner Familie verhältnismäßig entspannt an: Schließlich haben wir keine Bescherung mit Weihnachtsgeschenken oder Gans hinter uns -viele Japaner feiern Weihnachten nicht. Woran das liegt? In Japan ist das Weihnachtsfest nicht verbreitet, da Japan primär vom Buddhismus und dem Shintoismus geprägt ist - also alles fernab vom Christentum. Viel bedeutender ist Silvester und allen voran das Neujahrsfest. Wie bei vielen Bräuchen spielt das Essen eine zentrale Rolle: Am letzten Tag des Jahres blicken wir nicht mit Forelle, sondern mit „Toshikoshi Soba“ in die Zukunft: 30 Zentimeter lange Buchweizennudeln (Soba-Nudeln) schwimmen in einer Essschale, während der Duft der tiefdunklen Brühe den Raum einhüllt. Hierbei gilt die Devise: Möglichst lange und dünne Nudeln schlürfen, denn sie versprechen ein langes und glückliches Leben.

Im Wohnzimmer meiner Großmutter ziert ein weißes Gebilde den Tisch. Zwei flachgedrückte, faustgroße Kugeln sind aufeinander gestapelt, die untere größer als die obere. Was das ist? Das sind Reisklöße, sogenannte Mochis. Für diese wird traditionell der Reis so lange mit einem Holzhammer geschlagen, bis er eine zähe Masse bildet. Mit einer Mandarine dekoriert soll dieser „Mochi-Turm“ Glück für das neue Jahr bringen.

Für einige sind Mochis jedoch mit Unglück verbunden. Zu Neujahr meldet Japan immer wieder Tote: Die essbaren Mochis sind so zäh, dass sich besonders ältere Menschen und Kinder daran verschlucken. Deshalb sagt mir meine Familie stets zu dieser Zeit im Jahr: „Vergiss’ das Kauen nicht!“

An den Festtagen sind wir aber nicht nur mit Essen beschäftigt: Die Zeit um Silvester machen wir uns auf Wanderschaft. Ein paar hundert Meter legen wir zurück zu einer Seitengasse, an der tagsüber tausende Autos vorbeirasen. Die von Laub eingehüllte Gasse führt zu dem Ort der Stille; der Besuch meines Großvaters steht an. Neujahr und Silvester sind wie Weihnachten Feste der Familie, ganz gleich ob auf der Erde oder im Himmel. Am Abend laufen viele Fernseher Japans auf Hochtouren. Während in den deutschen Fernsehern nicht selten „Dinner for One“ läuft, schallt es aus den japanischen Fernsehern nicht selten Lieder - mal sind es 48 tanzende junge Frauen (der Band AKB48), mal ist es Gesang mit einer „Shamisen“- Untermalung, also einer Begleitung mit einer japanischen Laute. Das alles gibt es bei „Khaku Uta Gassen“ zu hören, einem Gesangswettbewerb mit Kultstatus.

Der letzte Tag des Jahres neigt sich dem Ende, die Stunden- und Minutenzeiger zeigen beide auf die Null. In der Ferne scheinen einige Feuerwerkskörper in die Lüfte zu fliegen (das ist womöglich an belebteren Orten der Fall), doch in der Nachbarschaft ist es ruhig.

Anders als in Deutschland braucht Japan nicht über ein Böllerverbot zu diskutieren; schließlich ist es nicht gang und gäbe wie in Deutschland, den Nachthimmel in allen Farben zum Leuchten zu bringen. Nicht selten verschlägt es Japaner zur nächtlichen Stunde in Tempel und Schreine. Zu dieser Tageszeit, dem „Hatsumde“, versammeln sich die Japaner voller Hoffnung auf das neue Jahr an den göttlichen Orten. Mit Glücksbringern in der Hand und Qualm der Räucherstäbchen heißt es dann: „Akemashite omedet gosaimasu“, oder frei übersetzt: Einen guten Rutsch ins neue Jahr.