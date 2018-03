Signierstunde am Samstag

Der ehemalige Bürgermeister von Hausen ob Verena, Hans Heinrich Ahlfeld, stellt am Samstag, 17. Februar, sein Buch „Wenn einer mal Bürgermeister war“ in Mory’s Hofbuchhandlung in Trossingen vor. Es gibt eine Signierstunde. Der Eintritt ist frei.

Es kommt so harmlos daher, das Buch mit dem Titel „Wenn einer mal Bürgermeister war“, mit lachendem Porträt und der Landschaftsaufnahme des Hohenkarpfens im Hintergrund. Aber das ist nur gute Tarnung von einem, der sich damit schon beruflich auskennt, dem ehemaligen Bundeswehrmajor/Oberstleutnant Hans-Heinrich Ahlfeld. Denn der Inhalt enthält Sprengstoff der Art, die den einen die Zornes- und Schamesröte, den anderen mal ungläubiges, mal schadenfreudiges, mal herzerfrischendes Lachen entlockt. Und es sind Geschichten dabei, die einen Blick hinter die Kulissen eines Dorfes erlauben, der auch das Herz erreicht.

Hans-Heinrich Ahlfeld, ehemaliger Bürgermeister von Hausen ob Verena, hat die Geschichten, die er über die vergangenen gut 30 Jahre gesammelt und aufgeschrieben hat, auf knapp 230 Seiten zusammen gefasst.