Sie stehen in den Startlöchern

Das „zarte Pflänzchen Musikgymnasium“ Trossingen blüht: Schon zum dritten Mal luden die Nachwuchstalente zu einem Kammerkonzert ein. Der Kulturspeicher des Klavierhauses war restlos mit begeisterten Zuhörern gefüllt.

19 Kinder und Jugendliche wagten sich ins Rampenlicht; die 24 präsentierten Musikstücke reichten vom 16. Jahrhundert bis zu einer Uraufführung. Die Stimmungen von „dolce“ bis zu „Allegro molto appassionato“, die Lautstärke von hauchzart (Gitarre) bis deftig (das Drumset). Von Lampenfieber war kaum etwas zu spüren, das Zusammenspiel bei den Ensembles klappte. Auch der jeweilige Bühnenumbau mit den doch so unterschiedlichen Instrumenten nahm nur wenig der 140 Minuten des ohne Pause dargebotenen Konzerts in Anspruch.

Um mit dem jüngsten Werk zu beginnen: Erst seit ein paar Wochen ist „Wetterwechsel“ fertig, eine sechs Minuten währende Komposition für Piano, Violine und Cello. Der Verfasser, Zehntklässler Jonathan Michelmann, übernahm selbst den Klavierpart. 421 Jahre älter ist John Dowlands bittersüße Aufforderung „Come again“, einst für Stimme und Laute geschrieben, am Samstag auf der Gitarre gespielt.

Nur mit drei statt der üblichen vier Schlägel wollte Mitchell Peters die Marimba in seiner Komposition gespielt haben: Kein Problem für den rhythmisch hoch talentierten Fünftklässler Florentin Friedrich. Mit einer der Höhepunkte des Abends war das für Mundharmonika arrangierte Czardas-Intermezzo von Albert Raisner. Hochkarätig. Ebenso die Einladung zu einem „Abend in den Bergen“ von Eugène Bozza. Flöte und Klavier erzeugten hier eine zauberhafte mystische Atmosphäre. Auch Robert Schumann wäre damit zufrieden gewesen, wie Zehntklässlerin Alida Gaymann sein „Fantasiestück“ sicher am Cello umsetzte, mit gekonnten Vibrati und sicherem Zusammenspiel mit der Klavierbegleitung. Charmant erklangen die zwei Gesangsduette: „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ aus Mozarts Zauberflöte und die Liebeserklärung „Bess, you is my woman now“ aus der 84 Jahre alten US-Oper Gershwins.

Jenseits dessen, was man von einem Schülerkonzert erwartet, war die brillante Umsetzung – auswendig – des ersten Satzes aus Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert e-Moll von Marina Behrens. Absolut virtuos und lautstark bejubelt. Schulleiter Markus Eisele und Michael Vliex, der für das Musikgymnasium steht, dankten allen am Konzert Beteiligten herzlich.