Auch diesen Freitag geht es auf dem Maschke-Platz wieder hoch her: „Shocktail“ und „Electrik Love“ spielen am 16. Juli ab 17 Uhr.

„Shoppen – Chillen – Schlemmen“: Nach diesem Konzept laden Stadt Trossingen, Volksbank, Gewerbeverein und Werbegemeinschaft mit den Trossinger Musik-Instituten und vielen Künstlern seit Juni in sechs Veranstaltungen immer freitags ab 17 Uhr auf den Rudolf-Maschke-Platz. Einzelhandel, Künstler und Gastronomie ziehen an einem Strang, die Innenstadt ist belebt wie selten und die Musikstadt macht ihrem Ruf als „Kultur-Hauptstadt des Kreises“, wie Landrat Stefan Bär es einmal ausgedrückt hat, alle Ehre.

Als eine der allerersten Kommunen in der Pandemie hat Trossingen begonnen, wieder öffentliche Kulturveranstaltungen zu präsentieren. Im fünften und vorletzten Konzert dieser Reihe sind nun am Freitag zwei Bands zu hören: Mit „Shocktail“ präsentieren sich junge Musiker aus der Musik- und Tanz-Schule Trossingen unter der Leitung von Rares Pospa als Indie- und Hardrock-Band, und „Electrik Love“ vom Musikgymnasium Trossingen lässt unter Leitung von Stefan Merkl Funk- und Soul-Sounds erklingen. Nach dem die großen Formationen wie Stadtkapelle, Hohner-Akkordeonorchester oder Bläserbuben sowie Trossinger Einzelkünstler und Duos oder das Stadtjugendreferat und die Gruppe Beatstomper unter Leitung von Dierk Zaiser den Platz zum Rocken gebracht haben, zeigen nun die Ausbildungsinstitute der Trossinger Schüler, was sie zu bieten haben.

Vorher freut sich der Trossinger Einzelhandel auf die Kunden, danach die Trossinger Gastronomie, eben ganz nach dem Motto: „Shoppen – Chillen - Schlemmen“.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die aktuellen Corona-Vorschriften sind einzuhalten, Tests müssen nicht mehr vorgezeigt werden.