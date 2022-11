Shinrin-Yoku auch bei uns immer beliebter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Waldbaden bedeutet unter anderem, zwanglos in die Atmosphäre des Waldes einzutauchen und ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen. Mit diesem Ziel hat eine kleine Gruppe der VHS Trossingen den Trossinger Wald aufgesucht. Schon nach wenigen Schritten wurden die Sinne geweckt: Sehen, Hören, Riechen, Tasten. Leise plätschern die Bächlein, das Laub raschelt und kleine Äste knacken überall beim Durchschreiten des Waldes. Dabei ist auch „nichts Hören“, also einfach nur die Stille Genießen, eine wohltuende Bereicherung und ließ Raum, sich auf die intensiven Gerüche des Herbstwaldes mit seinem moosbesetzten Waldboden und seinen vielen Pilzen einzulassen. Zwischendurch gab es Atemübungen aus dem Qi Gong, um reichlich Sauerstoff und Energie zu tanken. Nach geselliger Mittagspause an einem Grillplatz ging es zu einem ausgesuchten Waldflecken mit besonders samtigem Moosboden. Hier fand eine wohltuende Geh- sowie eine Sitz- und Liegemeditation statt. Es war ein gelungener und erholsamer Tag mit vielen bereichernden Eindrücken. Besonderer Dank der Teilnehmenden gilt der engagierten Kursleiterin Doris Riekert für ihren belebenden und begeisternden Einsatz.